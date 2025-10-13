 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Der SKC Munzur konnte einen Sieg in Kohlheck bejubeln.
Der SKC Munzur konnte einen Sieg in Kohlheck bejubeln. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

S.K.C. Munzur siegt im B-Liga-Topspiel in Kohlheck

Überzeugendes 4:0 des Aufsteigers, der gemeinsam mit den Mitaufsteigern VfR und Kostheim die Klasse anführt

Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. S.K.C. Munzur feierte im B-Liga-Topspiel beim SC Kohlheck einen überzeugenden 4:0-Sieg. Erencan Erdogan war dabei mit einem Hattrick in der zweiten Hälfte der überragende Mann. Ayoub Maddaghri hatte den Auswärtssieg mit seinem Führungstor in der ersten Hälfte eingeleitet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Der Sieg war definitiv verdient für uns, wir haben unser Spiel gut aufgezogen. Es war ein super faires Duell, die Jungs aus Kohlheck kennen wir gut. Es hat großen Spaß gemacht“, war Trainer Tolga Yildiz rundum zufrieden. „Wir kennen natürlich den engen Platz in Kohlheck und haben das vorher auch angesprochen. Die Jungs sind damit super umgegangen und haben spielerische Lösungen gefunden“, lobte Yildiz.

Italia feierte gegen Amöneburg einen 10:2-Kantersieg. Der VfR (8:1 bei Schierstein 08 II) und der TuS Kostheim 05 (1:1 bei SKG 23 II) bilden gemeinsam mit Munzur weiter das Aufsteiger-Spitzentrio.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
7
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
0
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
10
2
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
1
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
1
2

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
1
3
Abpfiff

Alexander KnittelAutor