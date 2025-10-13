S.K.C. Munzur siegt im B-Liga-Topspiel in Kohlheck

Wiesbaden. S.K.C. Munzur feierte im B-Liga-Topspiel beim SC Kohlheck einen überzeugenden 4:0-Sieg. Erencan Erdogan war dabei mit einem Hattrick in der zweiten Hälfte der überragende Mann. Ayoub Maddaghri hatte den Auswärtssieg mit seinem Führungstor in der ersten Hälfte eingeleitet.

„Der Sieg war definitiv verdient für uns, wir haben unser Spiel gut aufgezogen. Es war ein super faires Duell, die Jungs aus Kohlheck kennen wir gut. Es hat großen Spaß gemacht“, war Trainer Tolga Yildiz rundum zufrieden. „Wir kennen natürlich den engen Platz in Kohlheck und haben das vorher auch angesprochen. Die Jungs sind damit super umgegangen und haben spielerische Lösungen gefunden“, lobte Yildiz.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Italia feierte gegen Amöneburg einen 10:2-Kantersieg. Der VfR (8:1 bei Schierstein 08 II) und der TuS Kostheim 05 (1:1 bei SKG 23 II) bilden gemeinsam mit Munzur weiter das Aufsteiger-Spitzentrio.

Die Partien des Spieltags im Überblick: