S.K.C. Munzur schafft als B-Liga-Meister den Durchmarsch

Als B-Liga Meister in die A-Liga durchmarschiert: Das Team von S.K.C. Munzur. – Foto: Michael Stielow

Wiesbaden. Der SKC Munzur ist in der B-Liga derweil am Ziel aller Träume. Mit dem 10:2 im Heimspiel gegen die Spvgg. Amöneburg feierte der Spitzenreiter die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Tolga Yildiz ließ im letzten Heimspiel damit nichts anbrennen und feierte einen überragenden Durchmarsch von der C-Liga in die A-Liga. Verfolger VfR verlor in Kohlheck mit 0:1 und wackelt nun vor dem Endspiel.

VfR-Verfolger Blau-Gelb war am Pfingstmontag spielfrei und unterstützte Kohlheck zum Heimspielabschluss lautstark. „Wir haben wochenlang darüber gesprochen, wie schade es ist, dass wir in den entscheidenden Momenten nicht geliefert haben. Wir haben aber nie nachgelassen und sind jetzt einen Spieltag vor Schluss an einem Punkt, an dem noch alles möglich ist für uns. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Endspiel“, freut sich Vorsitzender Patrick Hüthwohl auf das B-Liga-Finale. Der VfR trifft am letzten Spieltag auf Meister Munzur. Blau-Gelb tritt unweit des eigenen Dominzils bei der SG Germania II an. „Wir sind sehr eng mit Munzur und hoffen natürlich auf Schützenhilfe“, so Hüthwohl. Leonard Kusch erzielte in Kohlheck das Tor des Tages und wurde so zum Blau-Gelben Helden.

VfR kann aus eigener Kraft Platz 2 verteidigen

Drei Punkte liegen die Blau-Gelben hinter ihrem Rheinhöhen-Nachbarn VfR zurück. Entsprechend gilt: Eigener Sieg und eine VfR-Niederlage würden Platz zwei mit dem besseren direkten Vergleich zugunsten von Blau-Gelb bringen. Andererseits kann der VfR aus eigener Kraft Rang zwei verteidigen, der nach derzeitiger Lage der Dinge zum direkten Aufstiegsplatz wird.

Für die B-Liga gilt: Da aus der A-Liga nur ein Team herunterkommen wird, gibt es nur einen Direkt-Absteiger, nämlich den Letzten. Das davor spielende Team muss in die Relegation. Auch hier gilt: Fällt in der Klasse darüber die Relegation aus, wird es auch hier keine geben. Bedeutet: Der Vorletzte hält die Klasse, der Vizemeister der C-Liga ginge direkt hoch. In Sachen Aufstieg gilt: Sollte die Relegation entfallen, geht der Vizemeister direkt nach oben in die A-Liga.