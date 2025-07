SKC Munzur feiert den Doppelaufstieg

Wiesbaden. 136 Tore in einer Saison – die C-Liga-Mannschaft des SKC Munzur Wiesbaden stellte nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern legte auch den Grundstein für einen souveränen Aufstieg. Auch die zweite Mannschaft ließ in der Kreisliga D Wiesbaden nichts anbrennen: Mit 115 Treffern war sie ebenfalls das torhungrigste Team ihrer Klasse. Was vor einigen Jahren mit einem Neustart in den untersten Spielklassen begann – nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem FC 62 und dem Absturz aus der Kreisoberliga – ist heute eine Erfolgsgeschichte.