SKC Barbaros wenige Wochen nach dem Aufstieg am Tiefpunkt

Ende April bejubelte der SKC Barbaros Mainz die Bezirksliga-Meisterschaft. Jetzt steht der Club am Tabellen-Ende der Landesliga. – Foto: Stephan Hahne

Mainz. Wenn zwei zu einem Gespräch kommen und dasselbe Ziel haben, dann kann man es auch mit einem Lächeln auf den Lippen wieder verlassen. Ungefähr so hat es sich den Schilderungen der Beteiligten nach am Montagabend zugetragen. Matthias Strasburger hatte seinen Rücktritt im Sinn. Die Verantwortlichen des SKC Barbaros Mainz um Hakan Akcay trafen sich mit dem Ziel, sich vom Cheftrainer zu trennen.

Was die Beteiligten genau zur Trennung sagen und wie Kapitän Joseph Meier die Situation einschätzt, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.