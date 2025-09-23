SKC Barbaros Mainz: Auf dem Weg zum Durchmarsch

Mombach. Nach Startproblemen hat sich der als Titelfavorit gehandelte Aufsteiger SKC Barbaros Mainz in der Bezirksliga eingefunden. Am achten Spieltag übernahm das Team von Trainer Amin Ouachchen durch ein 8:2 bei Hassia Bingen erstmals die Tabellenführung. Eine Zwischenbilanz.

„Aber zuletzt läuft es spielerisch so gut, dass ich mich nicht über Kleinigkeiten beschweren möchte. Wir stehen auch in der Fairness-Tabelle ganz weit oben – was uns ebenfalls auszeichnet. Leider lassen unsere Zuschauerzahlen zu wünschen übrig. Für einen Verein, der attraktiven Fußball spielt, könnten wir wirklich ein paar Fans mehr vertragen.“ Seine Hoffnung sei, „dass sich die Mainzer in Zukunft etwas stärker für uns interessieren“.

„In den ersten Wochen haben wir etwas unglücklich ein paar Punkte liegen gelassen – auch wenn wir immer die bessere Mannschaft waren“, urteilt Hakan Akcay. „Zuletzt passt es jedoch auch von den Ergebnissen, und so langsam kommt unsere Siegermentalität der vergangenen Jahre wieder zurück“, ergänzt der frühere A-Klassen-Kicker, der nun schon im fünften Jahr als Sportlicher Leiter seines „Herzensvereins“ agiert. In welchen Bereichen man noch Luft nach oben habe? „Klar gibt es immer Punkte, die man verbessern kann“, weiß der gebürtige Mainzer, der als Bauingenieur arbeitet.

Acht Nationalitäten im Kader

Auf einen möglichen Durchmarsch in die Landesliga angesprochen, meint der 46-Jährige: „Dass wir in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen wollen, ist ja kein Geheimnis. Allerdings geht es uns nicht nur um den Aufstieg, sondern darum, den Mainzern attraktiven Fußball zu bieten.“ Mit einem Kader mit Kickern aus acht Nationen – Ghana, Polen, Marokko, Bosnien, Kroatien, Italien, Türkei und Deutschland – setze man „ein Zeichen für gelungene Integration auf dem Fußballplatz“.

Die Chancen auf die Meisterschaft stehen nicht schlecht. Abgesehen von den Toptorschützen Patrik Pavlicic und Haris Beslic, die bereits sieben und sechs Saisontore markiert haben, erfüllten auch andere Spieler ihre Aufgaben zuverlässig. „Ich könnte fast die gesamte Mannschaft aufzählen“, sagt Akcay. „Von der Abwehr beginnend mit Joseph Meier bis ganz vorne mit Haris Beslic haben wir viele Spieler, die eine Schlüsselrolle übernehmen.“ Auch dank einiger Sommer-Wechsel. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Transfers“, betont Akcay. „Bis auf Louis Wirbelauer, der früh erkannt hat, dass ein Platz in der Startelf schwierig wird und gewechselt ist, haben alle Zugänge hervorragend ins Team gefunden. Hervorzuheben sind Patrik Pavlicic, Haris Beslic, Ömer Er und Ali Ömer Sengül, die schon viele Scorerpunkte gesammelt haben.“ Aber auch Anas Iatassami, Alperen Genc und Enis Duru hätten sich top eingefügt.

Oberliga-Nachbar wäre im Verbandspokal beinahe nicht angetreten

Die SKC-Spieler zeigten auch im Verbandspokal gegen Oberligist SV Gonsenheim ihr Können, obwohl das 1:4 das Aus bedeutete. Mit den Begleiterscheinungen hadern sie aber bei Barbaros. „Vor dem Spiel wäre es beinahe dazu gekommen, dass Gonsenheim nicht angetreten wäre“, so Akcay. „Wie bekannt, trainieren unter der Woche viele Jugendteams bis 19 Uhr auf der Mombacher Bezirkssportanlage, was dazu geführt hätte, dass sich die Teams nicht wie gewohnt aufwärmen konnten. Deshalb haben wir nach tagelangen Gesprächen schließlich erreicht, dass die Jugendmannschaften von Mombach alle auf den großen Platz ausgewichen sind und uns den etwas kleineren Platz freigelassen haben. Dann kamen jedoch die Verantwortlichen aus Gonsenheim, haben einen riesigen Aufstand gemacht und wollten sogar nicht antreten. Daraufhin mussten wir wieder alle Jugendteams das Training abbrechen lassen und die Plätze erneut tauschen.“

Barbaros und Gonsenheim mit unterschiedlichen Auffassungen

Akcays Kritik: „Von einem Verein, dem wir sogar letztes Jahr unseren Platz überlassen haben, hätte man etwas mehr Fairness und Verständnis erwarten können. Aber anscheinend war die Angst vor einer Blamage so groß, dass sie weder die Jugendteams respektierten noch Kompromisse zulassen wollten, sondern ihren eigenen Willen durchsetzen mussten. Was Gonsenheim hier veranstaltet hat, war wirklich nicht schön.“

Beim SVG ist man dazu anderer Meinung. SVG-Sportvorstand Marvin Bylsma sagt: „Ehrlicherweise verstehen wir die Äußerungen überhaupt nicht. Wir haben uns schlichtweg an die Vorgaben des Verbandes gehalten, auf dem Platz zu spielen, auf dem das Spiel auch seitens Barbaros angesetzt wurde. Noch verwunderlicher sind die Äußerungen vor dem Hintergrund, dass wir im Vorfeld bereit waren, das Spiel von Mittwoch auf Donnerstag zu verlegen – da Barbaros laut eigener Aussage nur an dem Tag seine Platzkapazitäten hat.“