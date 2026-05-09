SKC Barbaros findet neuen Trainer

Matthias Strasburger wird neuer Trainer beim SKC Barbaros Mainz – Foto: BK/Carsten Selak - Archiv

„Wir hatten ein klares Anforderungsprofil“, erläutert Barbaros-Sportdirektor Erdinc Kilic. „Der neue Trainer sollte jung, ambitioniert und hungrig auf Erfolg sein. Außerdem sollte er einen offensiven Ballbesitzfußball bevorzugen. In den Gesprächen hat sich schnell herauskristallisiert, dass Matthias sowohl menschlich als auch sportlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft passt – unsere Vorstellungen und Ideen decken sich komplett.“

Strasburger ist in der Szene bestens bekannt und vernetzt. SKC-Teammanager Mete Alp Akcay kickte bereits beim früheren Bezirksligisten SV Italclub unter ihm. „Auch unser Sportlicher Leiter Hakan Akcay und ich kennen ihn noch aus unserer aktiven Zeit als Spieler aus den direkten Duellen mit Mommenheim, als Matthias dort Trainer war“, so Kilic. „Wir hatten ihn auf unserer Trainerliste stehen und haben uns intensiv über ihn informiert. Dabei haben wir ausschließlich positives Feedback erhalten. Deshalb wurde er für uns sehr interessant.“

Mete Alp Akcay fädelte den Deal mit dem Wunschcoach dann ein, der unter anderem auch schon für Bretzenheim 46, TuS Dexheim und TSV Gau-Odernheim als Übungsleiter wirkte. „Zuletzt war Matthias als Sportlicher Leiter im Jugendbereich des FSV Nieder-Olm tätig und agiert dort aktuell noch bis Saisonende als Jugendtrainer“, so Kilic. „Wir wollen mit ihm den Weg der vergangenen Jahre weitergehen. An unserer Spielweise soll sich nicht viel ändern. Wir möchten weiterhin attraktiven, offensiven Ballbesitzfußball spielen – unser Kader bringt dafür die Voraussetzungen mit. Das erste Ziel wird sein, in der Landesliga anzukommen und uns dort zu etablieren. Die Erfahrung und das Know-how von Matthias sollen uns dabei helfen.“ Helfen sollen auch drei Zugänge. Kadir Aygurlu kommt von Verbandsligist Bretzenheim 46 und spielt im zentralen Mittelfeld. Als Sechser und Achter hat Namik Softic von Landesligist Wormatia Worms II seine Stärken. Von Gruppenligist SGK 23 Wiesbaden kommt Innenverteidiger Cem Noah Goekcoel. „Geplant sind noch zwei bis drei weitere Transfers“, verrät der 37 Jahre alte Kilic.