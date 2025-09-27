Skarlatidis-Doppelpack: SpVgg Unterhaching lässt Schwaben Augsburg keine Chance

Gegen Viktoria Aschaffenburg gelang der SpVgg Unterhaching der erste Sieg nach drei Spielen. Gegen Schwaben Augsburg legten die Vorstädter nach.

Unterhaching – Für den elften Spieltag in der Regionalliga Bayern reist die SpVgg Unterhaching zum TSV Schwaben Augsburg. Dabei handelt es sich um ein Duell der Gegensätze: Während die Vorstädter von der Tabellenspitze grüßen, steht Schwaben Augsburg noch sieglos auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Favoritenrolle ist auf dem Papier also klar verteilt. Unterschätzen werden die Hachinger ihren Gegner aber mit Sicherheit nicht. Zu unzufrieden war Trainer Sven Bender nach dem letzten Auftritt gegen Viktoria Aschaffenburg. „Mir war das Tempo zu langsam. Noch dazu haben wir unsauber gespielt. Es fehlt an den Basis-Sachen“, wurde der Haching Coach nach dem 2:1-Heimsieg deutlich. Da konnte auch der erste Sieg nach zuvor drei sieglosen Partien seine Laune nur wenig bessern.

Gegen Schwaben Augsburg spricht für Unterhaching neben der Tabellenplatzierung aber auch der Blick auf die bisherigen Duelle. Von den bisherigen 14 Aufeinandertreffen gewannen die Hachinger neunmal. Dreimal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Die Augsburger gewannen zweimal.

TSV Schwaben Augsburg gegen die SpVgg Unterhaching im Liveticker

Mit einem Sieg könnten die Vorstädter ihre Tabellenführung weiter festigen und der Konkurrenz enteilen. Dafür fordert Coach Bender eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft. Kann seine Elf in Augsburg eine Reaktion zeigen? Wir berichten im Liveticker.