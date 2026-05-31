 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Skandalspiel in Essen: Trainer blutet nach Flaschenwurf

Das Spiel zwischen Sportfreunde Altenessen und SC Türkiyemspor Essen wird in der Schlussphase abgebrochen. Türkiyemspor-Trainer ist nach einem Flaschenwurf blutüberströmt. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot raus. Aufstiegsrivale AL-ARZ ist wohl involviert.

von André Nückel · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser
Polizeieinsatz bei Sportfreunde Altenessen.
Polizeieinsatz bei Sportfreunde Altenessen. – Foto: Markus Becker

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Hasan Fidan
Hasan Fidan

Der Aufstiegskampf der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, eskaliert im Wortsinn: Während AL-ARZ Libanon am frühen Sonntagmorgen mit einem 6:2-Erfolg beim SV Borbeck vorgelegt hatte, wollte Rivale und bisheriger Tabellenführer SC Türkiyemspor Essen bei den Sportfreunden Altenessen nachziehen. Doch nach der erneuten Führung von Türkiyemspor eskalierte die Lage, weil Trainer Hasan Fidan mit einer Flasche abgeworfen wurde und blutüberströmt war. Mittendrin: Rivale AL-ARZ.

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Abgebrochen

Die Sportfreunde Altenessen, die im Abstiegskampf dringend siegen mussten, erwischten durch Issa Fakhro den perfekten Start und gingen schon nach zwei Minuten in Führung. Türkiyemspor antwortete jedoch schnell: Emre Ayan glich aus (8.), Ivan Wetshemungu drehte die Partie zum 2:1 (17.). Nach der Pause kam Altenessen durch Muharrem Mekoli zurück (55.), doch Onur Caparlar erzielte in der 64. Minute den vermeintlich entscheidenden Treffer.

AL-ARZ war nach dem eigenen Sieg in Borbeck angereist, um das Duell des Rivalen zu verfolgen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie ruppiger und emotionaler, AL-ARZ unterstützte lautstark Altenessen. Das Spiel war nach dem zwischenzeitlichen 2:2 der Gastgeber aus bisher noch unklaren Gründen für einige Minuten unterbrochen, wurde dann aber noch einmal fortgesetzt.

FuPa-Reporter schildert Flaschenwurf

FuPa-Reporter Markus Becker war vor Ort und fasste das Geschehen als Augenzeuge wie folgt zusammen: „In der Folge blieb die Partie sehr emotional und zweikampfintensiv. Es gab immer wieder verbale Sticheleien am Seitenrand. Hasan Fidan, Trainer von Türkiyemspor Essen, ging mehrfach in Richtung der Al-Arz-Seite, offenbar um die Situation zu beruhigen oder etwas zu klären. Bei einer dieser Szenen habe ich gesehen, wie eine Glasflasche in Richtung seines Gesichts flog. Den Werfer konnte ich nicht erkennen, die Aktion selbst habe ich jedoch wahrgenommen. Fidan wurde im Gesicht getroffen und blutete anschließend stark im Bereich der Nase.“

Die Partie wurde im Anschluss abgebrochen. Bei einem solchen Vergehen ist das keine Seltenheit. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot aus, auch ein Rettungswagen eilte an den Sportplatz der Sportfreunde Altenessen. Der Fußballkreis Essen ist jetzt gefordert, schließlich wurde ein auf- und abstiegsrelevantes Duell am vorletzten Spieltag abgebrochen. Bei der Aufklärung der Geschehnisse wird auch die Rolle von AL-ARZ in den Vordergrund rücken, denn der Werfer soll mutmaßlich aus dem Lager des Aufstiegsrivalen von Türkiyemspor Essen stammen.

Es ist nicht weniger als ein Skandalspiel im Essener Amateurfußball. Auch die Frage der Wertung ist eine große, denn nach aktuellem Stand haben weder die Sportfreunde Altenessen noch der SC Türkiyemspor Essen den Abbruch verschuldet.

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