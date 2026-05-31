Skandalspiel in Essen: Trainer blutet nach Flaschenwurf

FuPa-Reporter schildert Flaschenwurf

FuPa-Reporter Markus Becker war vor Ort und fasste das Geschehen als Augenzeuge wie folgt zusammen: „In der Folge blieb die Partie sehr emotional und zweikampfintensiv. Es gab immer wieder verbale Sticheleien am Seitenrand. Hasan Fidan, Trainer von Türkiyemspor Essen, ging mehrfach in Richtung der Al-Arz-Seite, offenbar um die Situation zu beruhigen oder etwas zu klären. Bei einer dieser Szenen habe ich gesehen, wie eine Glasflasche in Richtung seines Gesichts flog. Den Werfer konnte ich nicht erkennen, die Aktion selbst habe ich jedoch wahrgenommen. Fidan wurde im Gesicht getroffen und blutete anschließend stark im Bereich der Nase.“

Die Partie wurde im Anschluss abgebrochen. Bei einem solchen Vergehen ist das keine Seltenheit. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot aus, auch ein Rettungswagen eilte an den Sportplatz der Sportfreunde Altenessen. Der Fußballkreis Essen ist jetzt gefordert, schließlich wurde ein auf- und abstiegsrelevantes Duell am vorletzten Spieltag abgebrochen. Bei der Aufklärung der Geschehnisse wird auch die Rolle von AL-ARZ in den Vordergrund rücken, denn der Werfer soll mutmaßlich aus dem Lager des Aufstiegsrivalen von Türkiyemspor Essen stammen.

Es ist nicht weniger als ein Skandalspiel im Essener Amateurfußball. Auch die Frage der Wertung ist eine große, denn nach aktuellem Stand haben weder die Sportfreunde Altenessen noch der SC Türkiyemspor Essen den Abbruch verschuldet.