Skandalspiel in Essen: Trainer blutet nach Flaschenwurf

Der Aufstiegskampf der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, eskaliert im Wortsinn: Während AL-ARZ Libanon am frühen Sonntagmorgen mit einem 6:2-Erfolg beim SV Borbeck vorgelegt hatte, wollte Rivale und bisheriger Tabellenführer SC Türkiyemspor Essen bei den Sportfreunden Altenessen nachziehen. Doch nach der erneuten Führung von Türkiyemspor eskalierte die Lage, weil Trainer Hasan Fidan mit einer Flasche abgeworfen wurde und blutüberströmt war. Mittendrin: Rivale AL-ARZ.
>>> Folge FuPa Essen auf WhatsApp
>>> Die ersten Fotos zum Abbruch
>>> Liveticker zum Nachlesen: SF Altenessen gegen Türkiyemspor Essen abgebrochen
Die Sportfreunde Altenessen, die im Abstiegskampf dringend siegen mussten, erwischten durch Issa Fakhro den perfekten Start und gingen schon nach zwei Minuten in Führung. Türkiyemspor antwortete jedoch schnell: Emre Ayan glich aus (8.), Ivan Wetshemungu drehte die Partie zum 2:1 (17.). Nach der Pause kam Altenessen durch Muharrem Mekoli zurück (55.), doch Onur Caparlar erzielte in der 64. Minute den vermeintlich entscheidenden Treffer.
AL-ARZ war nach dem eigenen Sieg in Borbeck angereist, um das Duell des Rivalen zu verfolgen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie ruppiger und emotionaler, AL-ARZ unterstützte lautstark Altenessen. Das Spiel war nach dem zwischenzeitlichen 2:2 der Gastgeber aus bisher noch unklaren Gründen für einige Minuten unterbrochen, wurde dann aber noch einmal fortgesetzt.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: