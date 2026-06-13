"Skandalöses Verhalten": SC West Köln bangt um Klassenerhalt

Das Urteil der Kreisspruchkammer zum abgebrochenen Spiel FC Pesch II gegen ESV Olympia Köln und die drohenden Folgen für den SC West.

Da die Spieler von Olympia Köln bereits im Sommerurlaub seien und angekündigt hätten, zu einem Wiederholungsspiel nicht mehr anzutreten, würde Pesch II die Punkte in diesem Fall kampflos erhalten. Dadurch würde Pesch II in der Tabelle am SC West Köln vorbeiziehen und den Klassenerhalt nachträglich sichern. In einer aktuellen Pressemitteilung kritisiert der SC West Köln diese drohende Entwicklung scharf als potenzielle Wettbewerbsverzerrung. Für den Fall einer Urteilsänderung kündigte der Verein an, alle rechtlichen Schritte auszuschöpfen, um den sportlich erreichten Klassenerhalt zu verteidigen.

1.⁠ ⁠Die Ausgangslage: Sportlicher Klassenerhalt vs. „Grüner Tisch“ Der SC West Köln hat den Klassenerhalt in der Kreisliga A mit eigenen sportlichen Mitteln fair auf dem Platz gesichert. Der FC Pesch II hingegen ist sportlich abgestiegen. Nun versucht Pesch jedoch, den Abstieg über die Verbandsebene abzuwenden – was den SC West nachträglich um den verdienten Lohn bringen könnte.

Beim Spiel FC Pesch II gegen ESV Olympia Köln stand es in der 96. Minute 4:3 für Olympia. Nach dem Gegentreffer eskalierte die Situation: Ein Pescher Spieler sah Gelb-Rot, verlor völlig die Fassung und versuchte, den Schiedsrichter zu attackieren. Er musste von drei eigenen Mitspielern massiv zurückgehalten werden und spuckte zudem in Richtung des Unparteiischen.

Der Schiedsrichter fühlte sich akut bedroht und brach das Spiel folgerichtig ab.



3.⁠ ⁠Das Urteil und das skandalöse Verhalten danach

Die Kreisspruchkammer wertete das Spiel aufgrund des Sonderberichts und der Aussagen von Olympia Köln sowie neutraler Zeugen völlig zurecht mit 0:2 gegen den FC Pesch.

Pesch argumentierte in der Sitzung dreist, man suche jeden „Strohhalm“, da der Schiedsrichter angeblich nicht alle Mittel ausgeschöpft habe.

⁠Die klare Haltung des SC West: Niemand darf dazu gezwungen werden, ein Spiel unter Angst und Panik weiterzuleiten, wenn ein Spieler spuckt und handgreiflich zu werden droht. Der Schutz des Schiedsrichters ist unantastbar.



4.⁠ ⁠Das drohende Szenario und die Wettbewerbsverzerrung

Sollte die nächste Instanz das Urteil kippen und eine Neuansetzung anordnen, droht eine Farce: Die Spieler von Olympia Köln sind bereits im verdienten Sommerurlaub. Olympia hat angekündigt, bei einer Neuansetzung nicht mehr anzutreten. Der FC Pesch würde die Punkte kampflos „auf dem Sofa“ erben, dadurch am SC West vorbeiziehen und die Klasse halten. Der SC West würde dadurch unverschuldet absteigen.



Fazit:

Der FC Pesch II hat in dieser Saison alles versucht – sogar der Einsatz von hochklassigen Spielern aus der (abgemeldeten) Mittelrheinliga-Mannschaft und der U19 konnte den sportlichen Abstieg nicht verhindern. Dass nun versucht wird, diesen Misserfolg und ein schweres sportliches Vergehen über Funktionärs-Ratschläge geradezubiegen, ist inakzeptabel.

Sollte der FC Pesch tatsächlich in Berufung gehen, wird der SC West Köln alle rechtlichen Schritte ausschöpfen, um den hart erkämpften, ehrlichen Klassenerhalt zu verteidigen.



Kurt Nürnberg, Präsident des SC West Köln