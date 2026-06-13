"Skandalöses Verhalten": SC West Köln bangt um Klassenerhalt

Am letzten Spieltag der Kreisliga A Köln kam es beim Stand von 3:4 im Spiel zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln nach einer mutmaßlichen Schiedsrichterattacke zu einem vorzeitigen Spielabbruch. Die Kreisspruchkammer wertete die Partie nach den Vorfällen mit 2:0 gegen den FC Pesch II, wodurch das Team auf einem Abstiegsplatz verbleibt. Von den potenziellen juristischen Nachspielen dieses Urteils ist nun auch der SC West Köln direkt betroffen, der die reguläre Saison mit einem Punkt Vorsprung vor Pesch II beendete. Falls der FC Pesch II in Berufung geht und eine Neuansetzung erwirkt, könnte sich das Tabellenbild im Nachhinein verschieben.