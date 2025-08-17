Skandalöses Finale kostet FCI den Sieg

Schiedsrichter nimmt vermeintlichen Siegtreffer zurück und startet eine Karten-Orgie

Der erste Sieg war eigentlich schon fix für den FC Ismaning. Beim Bayernligaspiel in Schalding-Heining machten die Ismaninger in der 95. Minute das 2:1, der Schiedsrichter zeigte zur Mitte und dann kam alles. Der Schiedsrichter nahm dem Treffer zurück, zeigte Karten in allen Farben und ging wortlos nach Hause. Die Ismaninger hatten auf der langen Heimfahrt genug Zeit, über das Finale der Skandalpartie zu rätseln.

Sali Laqi, der den Ismaninger Cheftrainer Jacky Muriqi vertrat, konnte nicht erklären, was passiert ist. Tief in der Nachspielzeit spielten sich die Gäste von einem Einwurf über die drei Stationen Zehetbauer – Zouaidi – Shcherbyna zum Tor, bei dem auch keine Abseitsgefahr gegeben war. Der junge Schiedsrichter gab den Treffer, suchte dann aber noch einmal das Gespräch mit seinem jungen Assistenten an der Seitenlinie und dann wurde es wild. Das Tor nahm er zurück und verteilte dafür dreimal Gelb an Schalding, Gelb an den Ismaninger Torwart da Silva-Pötzinger sowie zur farblichen Krönung glatt Rot an Jeremie Zehetbauer. Der schwor Stein und Bein, nichts gemacht oder gesagt zu haben. Vielmehr beschwerte ich Laqi, dass der Spieler zuvor aufgrund seiner Hautfarbe von Zuschauern und Gegenspielern rassistisch beleidigt wurde. Ismanings Interimstrainer bekam nach dem Schlusspfiff – direkt nach der Kartenorgie – keine Auflösung: „Wir haben ruhig versucht, den Schiedsrichter zu fragen. Aber er hat nicht mit uns gesprochen und ist wortlos nach Hause gefahren.“ Sportlich hat man zwei Punkte verloren und Zehetbauer wartet gespannt auf den Grund seines Platzverweises sowie die Sperre.

Die Ismaninger hätten den Sieg aber auch einfacher bekommen können. Frühzeitig brachte Sandro Cazorla den Gast in Führung (11.) und dann hatten bärenstarke Ismaninger fünf Hundertprozentige Chancen für weitere Treffer. Auch bei einem 3:0 zur Pause hätte sich niemand beschweren können. „Schon mit einem 2:0 wäre das Spiel wohl gelaufen gewesen“, sagte später Sali Laqi. Der FC Ismaning machte vieles richtig und belohnte sich wieder einmal nicht.

Nach dem Seitenwechsel kamen dann die Schaldinger besser ins Spiel und machten in der 78. Minute dann auch den späten Ausgleich mit einer ganzen Fehlerkette der Gäste. Zeimal konnte Ismaning noch Schussversuche blocken, bevor Nummer drei im Zeitlupentempo ins Tor kullerte. Auf gut Bayerisch: Ein echtes Scheißhäusltor. Das war richtig bitter. Aushilfscoach Sali Laqi kritisierte aber auch, „dass wir in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr so griffig waren“. Über die 90 Minuten hätte Ismaning seinen ersten Saisonsieg aber verdient gehabt und das gab auch der Gegner so zu.

SV Schalding-Heining – FC Ismaning 1:1 (0:1) FCI: da Silva-Pötzinger, Pollio, Weber, B. Kuhn, Bashota – Streibl, Kübler, P. Kuhn, Zehetbauer, Liuzza – Cazorla Tore: 0:1 Cazorla (11.), 1:1 Brückl (78.). Rot: Zehetbauer (90.+5, Unsportlichkeit) Schiedsrichter: Finn Banderob (Steinberg) Zuschauer: 250