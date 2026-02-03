„Skandalöse Abwehrfehler“: Gilching-Trainer schimpft über Testspiel-Leistung

Auf den Torjäger ist Verlass: Manuel Eichberg (Mitte) konnte für den TSV Gilching-Argelsried zweimal die frühe Karlsfelder Führung ausgleichen. – Foto: Andrea Jaksch

Die Ansprüche sind hoch bei den Fußballern des TSV Gilching-Argelsried. „Die Mannschaft muss sich jetzt an dem Spiel gegen Landsberg messen lassen“, sagte TSV-Coach Christian Rodenwald. Vor einer Woche hatte sein Bezirksliga-Team die ambitionierte Bayernliga-Mannschaft beim 3:3 am Rande einer Niederlage gehabt. An diese Leistung konnten die Gilchinger am Samstag im Test gegen den abstiegsbedrohten Landesligisten aus Karlsfeld trotz eines Sieges überhaupt nicht anknüpfen. „Da waren skandalöse Abwehrfehler dabei, dazu waren es viel zu viele vergebene Torchancen“, monierte Rodenwald. Auch mit den Leistungen der neun Einwechselspieler war er nicht einverstanden. „Da erwarte ich mir einfach mehr, da konnten sich nur zwei empfehlen“, sagte Rodenwald.

Seine Elf geriet in der ersten Halbzeit früh zweimal in Rückstand (5., 12.). Immerhin war auf Torjäger Manuel Eichberg Verlass. Er nutzte die Vorlagen von Maximilian Karl (7.) und Jomarcio Augusto (38.) zu einem Doppelpack. Nach der Pause gingen die Hausherren sehr verschwenderisch mit ihren Möglichkeiten um. Der Siegtreffer von Maximilian Hölzl war dann ein Geschenk des Karlsfelder Keepers (68.). Er ließ einen harmlosen Schuss aus spitzem Winkel ins Tor gleiten. „Normalerweise geht es 2:2 aus“, bekannte Rodenwald.

„Gegen Planegg werden wir nicht so viele Chancen bekommen“, sagte Rodenwald, auf das erste Punktspiel nach der Winterpause vorausblickend, das am Sonntag, 1. März, in Gilching ausgetragen wird. Gegen den Tabellenzweiten benötigen die Gilchinger Bezirksliga-Fußballer dringend einen Heimsieg, um den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen.