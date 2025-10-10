Skandal in Castrop-Rauxel: Zwei Gegenspieler krankenhausreif geprügelt

Zwischen der 65. und 70. Spielminute war die Begegnung aus der Kreisliga B2 Herne zwischen dem SC Victoria Ickern II und der SG Castrop-Rauxel am vergangenen Sonntag (5. Oktober) völlig außer Kontrolle geraten. Auslöser der Tumulte war eine Situation im Strafraum der Gastgeber, als ein SG-Akteur einem Ickerner in die Beine trat und Schiedsrichter Axel Richter dies als Tätlichkeit wertete. Danach kochten die Emotionen über: Zwei Ickerner hielten dem Foulspieler von ihrem gefoulten Teamkollegen fern. Ein anderer Castroper eilte schließlich rennend in die Situation und war danach nicht mehr zu halten, wie die Castroper "Ruhr Nachrichten" berichten, die bei dem Spiel selbst mit einem Reporter vor Ort waren.

Es folgte offenbar ein wildes Handgemenge, in dessen Ickerns Lars Buhne von letztgenanntem Castroper zu Boden gebracht und gegen den Kopf getreten wurde. Ob Buhne wegen eines Schubsers oder Schlags am Boden lag, ist dem Medium zufolge unklar. So soll Lars Buhne wegen des Treffes übereinstimmenden Schilderungen zufolge sogar bewusstlos gewesen sein. Und damit war nicht genug: Vier Ickerner versuchten den Übeltäter von am Boden liegenden und bewusstlosen Buhne fernzuhalten und wurden dabei ebenfalls attackiert. Dabei kassierte Ickerns Luca Zaiser von jenem Castroper einen Faustschlag ins Gesicht. Schiedsrichter Richter blieb daraufhin nicht anderes mehr übrig als die Partie abzubrechen. Die SG Castrop-Rauxel hatte sich gegen eine Fortführung der Partie entschieden, so schockiert war man vom Verhalten des eigenen Mitspielers. Die Partie soll am 28. Oktober vor der Kreisspruchkammer aufgearbeitet werden. Die Polizei nahm am Sonntag eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung, eine wegen Körperverletzung und eine wegen Beleidung auf.

Lars Buhne wurde darauhin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Luca Zaiser verbliebt vorerst in der Glückauf-Kampfbahn, klagte aber im Laufe des Nachmittags über "Unwohlsein und Kopfschmerzen", so die "Ruhr Nachrichten" und wurde mit einem weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Wie Victoria Ickerns Trainer Christopher Kessen später bestätigte, habe Buhne eine Gehirnerschütterung und mehrere Gesichtsprellungen erlitten. Zaiser habe wegen des Faustschlags ebenfalls eine Gehirnerschütterung erlitten, sowie eine blutende Wunde unter dem Auge. Beide wurden am Dienstag (7. Oktober) und würden weiter vom Hausarzt untersucht werden. Beide klagen weiterhin über Kopfschmerzen, ihnen gehe es aber "den Umständen entsprechend gut", so Kessen.