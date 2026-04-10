Skandal im österreichischen Frauenfußball erreicht Wetzlar Teaser FRAUENFUSSBALL: +++ Ein Funktionär des SCR Altach filmt über viele Jahre heimlich Spielerinnen in der Kabine. Auch eine Ex-Spielerin des FSV Hessen Wetzlar ist betroffen. Was sie zu sagen hat +++ von Redaktion · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser

Gerät unabsichtlich in die Schlagzeilen: Sarah-Lisa Dübel vom SC Freiburg, die einst für den SCR Altach das Tor hütete und auch für den FSV Hessen Wetzlar spielte. Mittlerweile ist der Verein in einen Missbrauchs-Skandal verwickelt. © IMAGO/Steinsiek.ch

Wetzlar/Freiburg/Altach. Nein, sprechen möchte Sarah-Lisa Dübel nicht mehr mit der Presse. Sie habe schon einiges zu dem Thema gesagt und möchte dazu keine Interviews mehr geben, teilt die ehemalige Torhüterin des FSV Hessen Wetzlar auf Nachfrage dieser Redaktion mit.