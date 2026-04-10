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Skandal im österreichischen Frauenfußball erreicht Wetzlar
Teaser FRAUENFUSSBALL: +++ Ein Funktionär des SCR Altach filmt über viele Jahre heimlich Spielerinnen in der Kabine. Auch eine Ex-Spielerin des FSV Hessen Wetzlar ist betroffen. Was sie zu sagen hat +++
Wetzlar/Freiburg/Altach. Nein, sprechen möchte Sarah-Lisa Dübel nicht mehr mit der Presse. Sie habe schon einiges zu dem Thema gesagt und möchte dazu keine Interviews mehr geben, teilt die ehemalige Torhüterin des FSV Hessen Wetzlar auf Nachfrage dieser Redaktion mit.