Skakun wechselt zu St. Pauli - Heinersdorf verlängert mit Trainerteam

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

19.06. +++ Heinersdorf vertraut auf bestehendes Trainerteam

Der BSV Heinersdorf setzt auf Kontinuität und wird auch in der kommenden Saison mit dem Trainerduo Paul Koste und Philipp Hinz arbeiten. Beide übernahmen vor einem Jahr, brachten trotz einer herausfordernden Saison in der Bezirksliga viel Engagement, Leidenschaft und Zusammenhalt in die Mannschaft und sollen das fortführen.