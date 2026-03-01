SK Weingarten: "Wir wollen versuchen, ganz oben anzugreifen"

– Foto: Nico Hess

Die SK Weingarten überwintert auf Rang drei der Kreisliga A1 Bodensee – punktgleich mit dem Tabellenzweiten und in direkter Schlagdistanz zur Spitze. Trainer Harun Toprak sieht sein Team körperlich und mental auf einem guten Weg und formuliert klare Ambitionen für die Rückrunde.

Neben der Arbeit auf dem Trainingsplatz spielte auch der Zusammenhalt eine wichtige Rolle. „Ein besonderes Highlight war unser gemeinsamer Teamabend. Dort haben wir zusammen gegessen, Zeit miteinander verbracht und vor allem unsere Ziele für die Rückrunde klar definiert.“ Dieser Abend habe den Teamgeist nochmals gestärkt und die Mannschaft enger zusammengeschweißt.

Fitness als Fundament der Rückrunde Trainer Harun Toprak legte den Fokus klar auf die athletische Entwicklung seiner Mannschaft. „In der Vorbereitung lag unser klarer Schwerpunkt auf der Fitness. Wir wollten die körperlichen Grundlagen weiter verbessern, um über 90 Minuten hinweg ein intensives Spiel durchziehen zu können und gerade in der Schlussphase den Unterschied zu machen.“

Ein Spiel blieb dem Trainer besonders im Gedächtnis: „Ein besonderes Spiel war für uns die Partie gegen Baienfurt. Dieses Spiel hatte eine besondere Bedeutung und hat gezeigt, welches Potenzial und welche Mentalität in unserer Mannschaft steckt.“

Starke Hinrunde bringt Weingarten in Schlagdistanz Mit 36 Punkten aus 16 Spielen steht der SK Weingarten auf dem dritten Tabellenplatz – nur drei Punkte hinter Spitzenreiter SG Baienfurt (39 Punkte). Für Toprak ist das eine Bestätigung der Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir stehen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und sind punktgleich mit dem Zweiten. Insgesamt bin ich mit unserer Vorrunde sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sich im Laufe der Hinrunde sehr positiv entwickelt und ist als Einheit weiter zusammengewachsen.“

Körperliche Entwicklung als Schlüssel zum Erfolg



„Zu Beginn der Saison waren wir körperlich noch nicht auf dem gewünschten Niveau. Viele Spieler waren im Urlaub und uns hat etwas die Fitness gefehlt. Das hat man gerade in den ersten Spielen gemerkt“, erklärt Toprak.

„Mit zunehmender Spielpraxis sind wir jedoch immer fitter geworden. Die Mannschaft hat sich körperlich gesteigert und sich über die Spiele hinweg stabilisiert.“ Besonders wichtig sei ihm dabei die Einstellung der Spieler gewesen: „Positiv ist vor allem, wie die Jungs die Entwicklung angenommen haben und Schritt für Schritt stärker geworden sind.“

Kaderbreite als einzige Herausforderung



„Größere Probleme gab es eigentlich keine. Natürlich gibt es in jeder Saison kleinere Herausforderungen, aber insgesamt sind wir gut durchgekommen.“

Eine strukturelle Herausforderung bestand jedoch in der personellen Tiefe des Kaders. „Was man eventuell ansprechen kann, ist die Kaderbreite. In manchen Phasen hatten wir nicht viele Wechselmöglichkeiten, was die Belastung für einzelne Spieler erhöht hat. Umso höher ist es den Jungs anzurechnen, wie sie das gemeinsam aufgefangen haben.“

Klare Zielsetzung im engen Titelrennen



Angesichts der Tabellensituation formuliert Toprak die Ambitionen seines Teams offen. „Wenn man bereits so gut in der Tabelle dasteht, dann darf man seine Ziele auch klar formulieren. Wir wollen versuchen, ganz oben anzugreifen und im besten Fall aufzusteigen oder zumindest die Relegation zu erreichen. Ob es am Ende dafür reicht, wird sich zeigen. Die Liga ist sehr ausgeglichen, aber wir werden alles dafür geben und bis zum Schluss dranbleiben.“

Veränderungen im Trainerteam und neue Impulse



Auch personell gab es Veränderungen. „Eine personelle Veränderung ist, dass mein Bruder Ömer Toprak, der zuvor bei uns als Spieler aktiv war, mittlerweile als Co-Trainer bei Real Sociedad tätig ist und uns dadurch nicht mehr zur Verfügung steht.“ Der Abschied wiege schwer: „Natürlich fehlt er uns sportlich wie auch menschlich.“

Gleichzeitig erhielt der Kader neue Impulse. „Auf Spielerseite konnten wir jedoch einige Neuzugänge integrieren, die frischen Wind in die Mannschaft gebracht haben und uns in der Breite verstärken. Die Jungs haben sich gut eingefügt und tragen ihren Teil zur positiven Entwicklung bei.“

Offenes Titelrennen und ungewisse Prognosen

Eine klare Prognose im Titelrennen vermeidet Toprak bewusst. „Die Liga ist in dieser Saison sehr ausgeglichen, deshalb ist es schwer, eine klare Prognose abzugeben. Es gibt mehrere Mannschaften, die oben mitspielen und die Qualität haben, Meister zu werden. Auch im unteren Tabellenbereich wird es sicherlich bis zum Schluss spannend bleiben. Am Ende werden Konstanz, Mentalität und Verletzungsfreiheit eine große Rolle spielen.“