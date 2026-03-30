SK Weingarten mit 7:1-Torfestival, Ratzenried top und Spielabsagen

FC Isny – SV Wolfegg 1:1

In Isny erlebten die Zuschauer eine Partie, die erst in der Schlussphase ihre volle Dramatik entfaltete. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, wobei die Defensive auf beiden Seiten kaum Lücken bot. In der 81. Minute schien der Bann gebrochen, als Feras Abo Aljedian den FC Isny mit 1:0 in Führung brachte. Die Hausherren sahen bereits wie der sichere Sieger aus, doch der SV Wolfegg bewies eine enorme moralische Stabilität. In der Nachspielzeit (93. Minute) gelang Jonas Schad der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1-Endstand, womit er den Gästen in letzter Sekunde einen hochemotionalen Punkt sicherte.

FC Wangen II – TSV Schlachters 0:2

Der TSV Schlachters präsentierte sich in Wangen äußerst effektiv und stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Auswärtssieg. Markus Weidlich brachte die Gäste in der 13. Minute in Front, und nur wenig später erhöhte Jonas Hermann (23.) auf 0:2. Die Reserve des FC Wangen bemühte sich im weiteren Verlauf der Begegnung um den Anschlusstreffer, fand jedoch gegen die gut organisierte Hintermannschaft von Schlachters kein Durchkommen. Die Gäste verwalteten den Vorsprung im zweiten Durchgang souverän und ließen defensiv kaum nennenswerte Chancen zu.

SpVgg Lindau – FC Scheidegg 3:2

In Lindau bekamen die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch geboten. Die Hausherren starteten stark und führten durch Djamel Eddine Yachir (21.) und Omar Bun Ceesay (24.) schnell mit 2:0. Doch der FC Scheidegg zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich noch vor der Pause durch Max Häusler (27.) und Jonas Karrer (44.) zum 2:2-Ausgleich zurück. Die Entscheidung in dieser hochemotionalen Partie fiel kurz nach dem Seitenwechsel: Erneut war es Omar Bun Ceesay, der in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:2 markierte. Lindau verteidigte diesen knappen Vorsprung in einer intensiven Schlussphase leidenschaftlich bis zum Abpfiff.

TSV Ratzenried – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 4:1

Der TSV Ratzenried feierte einen deutlichen Heimsieg gegen die Spielgemeinschaft. Luca Karg (13.) und Dennis Mihaljevic (23.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung, ehe Patrick Wiedenmann kurz vor der Pause per Foulelfmeter (44.) für den Anschluss sorgte. Im zweiten Durchgang blieb Ratzenried jedoch die spielbestimmende Mannschaft. Dominik Dieing wurde in der Schlussphase zum Matchwinner, indem er zunächst in der 76. Minute auf 3:1 erhöhte und schließlich in der 82. Minute einen weiteren Foulelfmeter sicher zum 4:1-Endstand verwandelte.

SGM HENOBO – SG Argental 1:3

In einer intensiv geführten Begegnung setzte sich die SG Argental bei der SGM HENOBO durch. Matthias Joos brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, doch Marcus Schmid gelang kurz vor dem Seitenwechsel (44.) der Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff agierte Argental zielstrebiger: Silas Weippert stellte in der 59. Minute die erneute Führung her, bevor Justin Schmid in der 78. Minute mit dem Treffer zum 1:3 für die Vorentscheidung sorgte. Die SGM versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles, konnte die kompakte Defensive der Gäste jedoch nicht mehr überwinden.

SV Amtzell – SG HAN abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Neukirch – SGM Beuren/Rohrdorf abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Kißlegg – SV Eglofs abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.