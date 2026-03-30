 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SK Weingarten mit 7:1-Torfestival, Ratzenried top und Spielabsagen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reiner Uhlenbrook

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Kreisliga A1 Bodensee
Kreisliga A2 Bodensee
SV Baindt II
SKWeingarten
Weissenau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Eschach II – SG Aulendorf 1:3

In Eschach erlebten die Zuschauer eine Schlussphase, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Lange Zeit sah es nach einem Heimerfolg für die Reserve des TSV aus, nachdem Niklas Rummler die Hausherren in der 64. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Die SG Aulendorf rannte in der Folge unermüdlich an, doch der Ausgleich wollte zunächst nicht fallen. Erst in der 84. Minute erlöste Martin Sommer die Gäste mit dem 1:1. Wer nun mit einer Punkteteilung rechnete, wurde eines Besseren belehrt. In einer hochemotionalen Nachspielzeit avancierte Lukas Steinhauser zum Matchwinner: Mit zwei späten Treffern in der 90. und 94. Minute drehte er die Partie komplett und sicherte Aulendorf drei glückliche, aber leidenschaftlich erkämpfte Punkte.

SG Baienfurt – FV Molpertshaus 1:0

In einer von defensiver Stabilität geprägten Begegnung gab am Ende eine einzige Szene den Ausschlag. Sowohl Baienfurt als auch Molpertshaus agierten taktisch sehr diszipliniert, wodurch klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Fans in der 33. Minute, als Fabian Frey zum 1:0 für die SG Baienfurt traf. In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste aus Molpertshaus alles, um zum Ausgleich zu kommen, bissen sich aber am stabilen Abwehrriegel der Hausherren immer wieder die Zähne aus. Baienfurt verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz bis zum Schlusspfiff und behielt die volle Punktezahl auf eigenem Platz.

TSV Berg II – SV Baindt II 4:1

Die Reserve des TSV Berg präsentierte sich vor heimischem Publikum in Torlaune und ließ der zweiten Mannschaft des SV Baindt kaum eine Chance. Giacomo Savio eröffnete bereits in der 14. Minute den Torreigen. Baindt bewies jedoch Moral und kam kurz vor der Pause durch Henry Hosse (43.) zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Berg jedoch endgültig das Kommando. Ensar Ajdarpasic brachte die Hausherren in der 56. Minute erneut in Führung, woraufhin Samuel Lindinger (60.) nur wenig später auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut der starke Ensar Ajdarpasic in der Nachspielzeit (91. Minute) zum deutlichen 4:1-Endstand.

SK Weingarten – SV Kehlen 7:1

In Weingarten erlebten die Zuschauer eine wahre Machtdemonstration. Die Gastgeber überrollten den SV Kehlen förmlich und ließen von der ersten Sekunde an keinen Zweifel am Sieger aufkommen. Bereits in der 1. Minute markierte Rahman Soyudogru die Führung. In der Folge schraubten Oguzhan Selale (23.), Vedat Sögüt (55.), Massimo la Mela (56., 70.), Ridvan Soyudogru (62.) und Yusuf Ekincioglu (75.) das Ergebnis auf ein beeindruckendes 7:0 hoch. Kehlen war in allen Belangen unterlegen und kam in der 84. Minute durch Dennis Petri lediglich noch zum Ehrtreffer. Weingarten demonstrierte eine enorme Spielfreude und Effektivität vor dem Tor.

VfB Friedrichshafen II – TSG Ailingen II 0:0

In einer von taktischer Vorsicht geprägten Partie trennten sich die Reserveteams aus Friedrichshafen und Ailingen mit einem torlosen Unentschieden. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, wobei keine Seite das nötige Risiko einging, um den entscheidenden Fehler beim Gegner zu provozieren. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum nennenswerte Abschlüsse zu. Es war ein Spiel der harten Zweikämpfe ohne spielerischen Glanzpunkt, sodass die Punkteteilung am Ende das Resultat einer Begegnung auf Augenhöhe war.

SV Weissenau – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:3

Die SGM Fischbach/Schnetzenhausen feierte in Weissenau einen souveränen Auswärtssieg, der bereits in der Anfangsphase eingeleitet wurde. Mit einem Doppelschlag durch Tim Mayer (15.) und Lukas Pfister (18.) stellten die Gäste früh die Weichen auf Sieg und nahmen den Hausherren damit sichtlich den Wind aus den Segeln. Weissenau bemühte sich im weiteren Verlauf um den Anschluss, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der SGM. In der 63. Minute sorgte Simone Ercolani mit dem Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. Fischbach/Schnetzenhausen verwaltete den Vorsprung in der Folge abgeklärt und nahm die drei Punkte mit nach Hause.

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Kreisliga A2:

FC Isny – SV Wolfegg 1:1

In Isny erlebten die Zuschauer eine Partie, die erst in der Schlussphase ihre volle Dramatik entfaltete. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, wobei die Defensive auf beiden Seiten kaum Lücken bot. In der 81. Minute schien der Bann gebrochen, als Feras Abo Aljedian den FC Isny mit 1:0 in Führung brachte. Die Hausherren sahen bereits wie der sichere Sieger aus, doch der SV Wolfegg bewies eine enorme moralische Stabilität. In der Nachspielzeit (93. Minute) gelang Jonas Schad der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1-Endstand, womit er den Gästen in letzter Sekunde einen hochemotionalen Punkt sicherte.

FC Wangen II – TSV Schlachters 0:2

Der TSV Schlachters präsentierte sich in Wangen äußerst effektiv und stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Auswärtssieg. Markus Weidlich brachte die Gäste in der 13. Minute in Front, und nur wenig später erhöhte Jonas Hermann (23.) auf 0:2. Die Reserve des FC Wangen bemühte sich im weiteren Verlauf der Begegnung um den Anschlusstreffer, fand jedoch gegen die gut organisierte Hintermannschaft von Schlachters kein Durchkommen. Die Gäste verwalteten den Vorsprung im zweiten Durchgang souverän und ließen defensiv kaum nennenswerte Chancen zu.

SpVgg Lindau – FC Scheidegg 3:2

In Lindau bekamen die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch geboten. Die Hausherren starteten stark und führten durch Djamel Eddine Yachir (21.) und Omar Bun Ceesay (24.) schnell mit 2:0. Doch der FC Scheidegg zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich noch vor der Pause durch Max Häusler (27.) und Jonas Karrer (44.) zum 2:2-Ausgleich zurück. Die Entscheidung in dieser hochemotionalen Partie fiel kurz nach dem Seitenwechsel: Erneut war es Omar Bun Ceesay, der in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:2 markierte. Lindau verteidigte diesen knappen Vorsprung in einer intensiven Schlussphase leidenschaftlich bis zum Abpfiff.

TSV Ratzenried – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 4:1

Der TSV Ratzenried feierte einen deutlichen Heimsieg gegen die Spielgemeinschaft. Luca Karg (13.) und Dennis Mihaljevic (23.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung, ehe Patrick Wiedenmann kurz vor der Pause per Foulelfmeter (44.) für den Anschluss sorgte. Im zweiten Durchgang blieb Ratzenried jedoch die spielbestimmende Mannschaft. Dominik Dieing wurde in der Schlussphase zum Matchwinner, indem er zunächst in der 76. Minute auf 3:1 erhöhte und schließlich in der 82. Minute einen weiteren Foulelfmeter sicher zum 4:1-Endstand verwandelte.

SGM HENOBO – SG Argental 1:3

In einer intensiv geführten Begegnung setzte sich die SG Argental bei der SGM HENOBO durch. Matthias Joos brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, doch Marcus Schmid gelang kurz vor dem Seitenwechsel (44.) der Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff agierte Argental zielstrebiger: Silas Weippert stellte in der 59. Minute die erneute Führung her, bevor Justin Schmid in der 78. Minute mit dem Treffer zum 1:3 für die Vorentscheidung sorgte. Die SGM versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles, konnte die kompakte Defensive der Gäste jedoch nicht mehr überwinden.

SV Amtzell – SG HAN abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Neukirch – SGM Beuren/Rohrdorf abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Kißlegg – SV Eglofs abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

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