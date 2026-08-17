 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

SK Weingarten dreht Heimspiel, FC Leutkirch in 8:2-Torlaune

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: A. Bayer

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Kreisliga A1 Bodensee
Kreisliga A2 Bodensee
SV Oberzell II
Horgenzell
SG Fronhofen / Fleischwangen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Baindt II – SG Fronhofen/Fleischwangen 0:1

Die Partie blieb lange ohne Treffer und entwickelte sich damit zu einem Geduldsspiel. Erst kurz vor dem Abpfiff fiel die Entscheidung. Fabian Pfeiffer erzielte in der 88. Minute das 0:1 für die SG Fronhofen/Fleischwangen. Der späte Treffer reichte den Gästen zum knappen Auswärtssieg.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Ankenreute 1:0

Vor 200 Zuschauern blieb die Begegnung zunächst torlos. Erst nach dem Seitenwechsel fiel der entscheidende Treffer. Kevin Wenger brachte die FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss in der 70. Minute mit 1:0 in Führung. Der Vorsprung hatte bis zum Schlusspfiff Bestand und bescherte den Gastgebern einen knappen Heimerfolg.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FV Bad Waldsee 0:3

Lange mussten beide Mannschaften auf den ersten Treffer warten. Erst in der 78. Minute brach Pascal Stokic den Bann und brachte den FV Bad Waldsee mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase legten die Gäste nach. David Berg erhöhte in der 87. Minute auf 2:0 und machte in der 90.+6. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand perfekt. Der klare Erfolg nahm damit erst in den letzten Minuten endgültig Gestalt an.

SV Horgenzell – FV Molpertshaus 2:1

Vor 70 Zuschauern erwischte der SV Horgenzell den besseren Start. Silas Hüttenhuis brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Der FV Molpertshaus kam in der 28. Minute zum Ausgleich, allerdings fiel dieser durch ein Eigentor von Valentin Meschenmoser. Nach der Pause suchte Horgenzell erneut den Weg zur Führung und wurde belohnt: Sam Balling erzielte in der 56. Minute das 2:1. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend, denn weitere Tore fielen nicht.

SV Mochenwangen – FC Dostluk Friedrichshafen 3:0

Der SV Mochenwangen musste etwas Geduld aufbringen, ehe der erste Treffer fiel. Nico Müller brachte die Gastgeber in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Sebastian Marks den Vorsprung in der 56. Minute auf 2:0 aus. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Maximilian Schmidt in der 89. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Mochenwangen brachte den klaren Vorsprung anschließend über die Zeit.

SK Weingarten – SV Bergatreute 3:1

Der SV Bergatreute erwischte den besseren Start. Noah Hecht brachte die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Der SK Weingarten ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam in der 29. Minute zum Ausgleich. Burhan Soyudogru erzielte das 1:1. Nach der Pause kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Massimo la Mela brachte Weingarten in der 73. Minute mit 2:1 in Führung und legte nur sieben Minuten später nach. In der 80. Minute machte la Mela seinen Doppelpack perfekt und stellte auf 3:1. Dabei blieb es bis zum Ende.

SV Oberzell II – SV Wolfegg 1:4

Der SV Wolfegg erwischte einen Start nach Maß. Gregor Wurster brachte die Gäste bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Der SV Oberzell II antwortete jedoch schnell: Ege Sah erzielte nur fünf Minuten später den 1:1-Ausgleich. Nach der Pause schlug Wolfegg erneut zu. Jonathan Dischl verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. Nur drei Minuten später erhöhte Philipp Feser auf 3:1. In der 70. Minute machte Jonathan Dischl mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Auswärtssieg endgültig perfekt.

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Kreisliga A2:

SV Amtzell – TSV Oberreitnau 2:0

Vor 150 Zuschauern erwischte der SV Amtzell einen Start nach Maß. David Sturm brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Anschließend blieb es lange bei diesem knappen Vorsprung. Erst in der Schlussphase sorgte Dennis Steidle für die Vorentscheidung und erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. In der 96. Minute musste Amtzell allerdings noch einen personellen Rückschlag hinnehmen: Niklas Renz sah Gelb-Rot. Am Heimsieg änderte das nichts mehr.

FC Scheidegg – SV Eglofs 2:0

Vor 120 Zuschauern blieb die Partie lange ohne Treffer. Erst nach dem Seitenwechsel fiel die Führung für den FC Scheidegg. Tobias Herzberger erzielte in der 66. Minute das 1:0. Der SV Eglofs blieb damit bis in die Schlussphase hinein im Spiel, doch Scheidegg machte spät alles klar. Patrick Maier traf in der 90.+4. Minute zum 2:0 und setzte damit den Schlusspunkt.

TSV Schlachters – SpVgg Lindau 2:4

Der TSV Schlachters ging in der 23. Minute durch Amir Can Kücükler mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause kam die SpVgg Lindau zurück: Yves Henri Simic erzielte in der 30. Minute den 1:1-Ausgleich. Für Schlachters bot sich in der 45. Minute die große Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen, doch Amir Can Kücükler scheiterte mit einem Foulelfmeter am Torwart der SpVgg Lindau, dessen Name nicht angegeben ist. Nach der Pause ging es torreich weiter. Niclas Fischer brachte Schlachters in der 51. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Doch Lindau antwortete: Tolga Korkmaz traf in der 59. Minute zum 2:2. In der Schlussphase drehte die SpVgg die Partie endgültig. Ismail Bozbiyik erzielte in der 88. Minute das 3:2, ehe Marko Jovanovic in der 90.+7. Minute mit dem 4:2 den späten Auswärtssieg perfekt machte.

SGM HENOBO – FC Leutkirch 2:8

Der FC Leutkirch erwischte einen starken Start. Marvin Ringer brachte die Gäste in der 7. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Die SGM HENOBO kam kurz vor der Pause durch Marcus Schmid zurück, der in der 45.+1. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch die Antwort des FC Leutkirch folgte praktisch sofort: Luca Schneider stellte in der 45.+3. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach der Pause wurde die Partie endgültig torreich. Andri Orlamaj Lamai erhöhte in der 47. Minute auf 4:1, Felix Hoff legte in der 52. Minute das 5:1 nach. Nur eine Minute später traf Luca Schneider erneut zum 6:1. Paul Gierer verkürzte in der 68. Minute noch einmal auf 2:6, doch Leutkirch ließ sich davon nicht beeindrucken. Christian Ringer erzielte in der 74. Minute das 7:2, Luis Kraxenberger setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 8:2.

SG Kißlegg – FV Waldburg 1:0

Die Partie blieb lange torlos. Erst in der 66. Minute fiel der entscheidende Treffer. Maik Aschenbrenner brachte die SG Kißlegg mit 1:0 in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis zum Schlusspfiff, sodass Kißlegg einen engen Heimsieg feiern konnte.

SG HAN – FC Lindenberg 1:0

Vor 218 Zuschauern blieb die Begegnung zunächst ohne Treffer. Kurz vor der Pause fiel dann die entscheidende Szene der Partie: Marco Distl brachte die SG HAN in der 44. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei diesem knappen Vorsprung. Weitere Tore fielen nicht, sodass die SG HAN den Sieg über die Zeit brachte.

SGM Röthenbach/Heimenkirch II – TSV Ratzenried 0:1

Vor 100 Zuschauern fiel der einzige Treffer der Partie bereits früh. Luca Karg brachte den TSV Ratzenried in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Anschließend blieb die Begegnung ohne weitere Tore. Damit verteidigte Ratzenried den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich einen 1:0-Auswärtssieg.

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