SK Weingarten dreht Heimspiel, FC Leutkirch in 8:2-Torlaune

Die Partie blieb lange ohne Treffer und entwickelte sich damit zu einem Geduldsspiel. Erst kurz vor dem Abpfiff fiel die Entscheidung. Fabian Pfeiffer erzielte in der 88. Minute das 0:1 für die SG Fronhofen/Fleischwangen. Der späte Treffer reichte den Gästen zum knappen Auswärtssieg.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Ankenreute 1:0

Vor 200 Zuschauern blieb die Begegnung zunächst torlos. Erst nach dem Seitenwechsel fiel der entscheidende Treffer. Kevin Wenger brachte die FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss in der 70. Minute mit 1:0 in Führung. Der Vorsprung hatte bis zum Schlusspfiff Bestand und bescherte den Gastgebern einen knappen Heimerfolg.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FV Bad Waldsee 0:3

Lange mussten beide Mannschaften auf den ersten Treffer warten. Erst in der 78. Minute brach Pascal Stokic den Bann und brachte den FV Bad Waldsee mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase legten die Gäste nach. David Berg erhöhte in der 87. Minute auf 2:0 und machte in der 90.+6. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand perfekt. Der klare Erfolg nahm damit erst in den letzten Minuten endgültig Gestalt an.

SV Horgenzell – FV Molpertshaus 2:1

Vor 70 Zuschauern erwischte der SV Horgenzell den besseren Start. Silas Hüttenhuis brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Der FV Molpertshaus kam in der 28. Minute zum Ausgleich, allerdings fiel dieser durch ein Eigentor von Valentin Meschenmoser. Nach der Pause suchte Horgenzell erneut den Weg zur Führung und wurde belohnt: Sam Balling erzielte in der 56. Minute das 2:1. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend, denn weitere Tore fielen nicht.

SV Mochenwangen – FC Dostluk Friedrichshafen 3:0

Der SV Mochenwangen musste etwas Geduld aufbringen, ehe der erste Treffer fiel. Nico Müller brachte die Gastgeber in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Sebastian Marks den Vorsprung in der 56. Minute auf 2:0 aus. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Maximilian Schmidt in der 89. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Mochenwangen brachte den klaren Vorsprung anschließend über die Zeit.

SK Weingarten – SV Bergatreute 3:1

Der SV Bergatreute erwischte den besseren Start. Noah Hecht brachte die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Der SK Weingarten ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam in der 29. Minute zum Ausgleich. Burhan Soyudogru erzielte das 1:1. Nach der Pause kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Massimo la Mela brachte Weingarten in der 73. Minute mit 2:1 in Führung und legte nur sieben Minuten später nach. In der 80. Minute machte la Mela seinen Doppelpack perfekt und stellte auf 3:1. Dabei blieb es bis zum Ende.

SV Oberzell II – SV Wolfegg 1:4

Der SV Wolfegg erwischte einen Start nach Maß. Gregor Wurster brachte die Gäste bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Der SV Oberzell II antwortete jedoch schnell: Ege Sah erzielte nur fünf Minuten später den 1:1-Ausgleich. Nach der Pause schlug Wolfegg erneut zu. Jonathan Dischl verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. Nur drei Minuten später erhöhte Philipp Feser auf 3:1. In der 70. Minute machte Jonathan Dischl mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Auswärtssieg endgültig perfekt.