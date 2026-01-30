SK Sturm Graz: Viertelfinale im UNIQA ÖFB Cup in Altach

– Foto: SK Sturm Graz

Cheftrainer Fabio Ingolitsch: "Wir haben uns mit erhobenem Haupt aus der Europa League verabschiedet, nun gilt unser voller Fokus dem Cup-Spiel am Sonntag in Altach. Der ÖFB Cup ist ein Bewerb, der für uns einen enorm hohen Stellenwert hat – ein KO-Bewerb, in dem jedes Spiel ein Endspiel darstellt. Dementsprechend fahren wir natürlich mit dem klaren Ziel nach Vorarlberg, in die nächste Runde einzuziehen. Wir sind uns aber selbstverständlich bewusst, welch schwere Aufgabe am Sonntag auf uns wartet. Auch unter neuem Trainer wird Altach sicher mit kompakter Defensive agieren und gewohnt heimstark auftreten. Wir wollen uns aber auf uns und unser Spiel fokussieren, die Themen, an denen wir in den vergangenen Wochen gearbeitet haben, auch am Platz zeigen – dann bin ich davon überzeugt, dass wir das Spiel positiv gestalten können."