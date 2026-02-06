Sk Sturm Graz: Schottische Power für die Offensive

Rory Wilson verstärkt den SK Sturm. – Foto: SK Sturm Graz

Insgesamt absolvierte Wilson in der laufenden Saison zwölf Pflichtspiele, in denen er sieben Tore verbuchen konnte. Wilsons Leihe ist bis Sommer anberaumt, danach wird er nach Birmingham zurückkehren.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Rory Wilson ist ein hochtalentierter junger Angreifer, mit dem wir uns schon länger beschäftigt hatten. Seine Stärken liegen vor allem im Spiel zwischen den Linien, der Positionierung im Strafraum und im Abschluss, somit gibt er unserem Angriff eine weitere Facette. Wir freuen uns auf einen spannenden jungen Spieler, der in den kommenden Monaten beweisen soll, was in ihm steckt.“

Rory Wilson: „Durch Max Johnston habe ich schon viel von Sturm gehört, ein großer Verein in Österreich mit tollen Fans, in dem junge Spieler eine Chance bekommen. Dementsprechend war für mich schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt ergreifen möchte. Ich freue mich sehr, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam hart dafür zu arbeiten, möglichst viele Spiele zu gewinnen.“