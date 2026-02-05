SK Sturm Graz: Julius Beck wechselt leihweise zu IF Elfsborg

Mittelfeld-Akteur Julius Beck wechselt leihweise zu IF Elfsborg in die schwedische Allsvenskan. – Foto: SK Sturm Graz

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den leihweisen Abgang von Mittelfeldspieler Julius Beck zu IF Elfsborg bekannt. Der 20-jährige Däne wechselte im vergangenen Sommer nach Graz und absolvierte seither Einsätze für die Kampfmannschaft sowie Sturm II. Nun soll Beck in Schweden wertvolle Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen, die Leihe ist auf ein Jahr – bis Dezember 2026 – angesetzt.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Julius ist ein junger Spieler mit sehr interessanten Anlagen, der im vergangenen Halbjahr erste wichtige Schritte bei uns gemacht hat. Für seine weitere Entwicklung ist konstante Spielpraxis auf hohem Niveau nun entscheidend. Die Leihe zu IF Elfsborg bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen, wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten. Wir sind überzeugt, dass er dort wertvolle Erfahrungen sammeln wird und wünschen ihm für die kommende Zeit in Schweden alles Gute."