SK Rapid Wien: Yusuf Demir kehrt zum SK Rapid zurück Ein bekannter Akteur wird in Bälde wieder im Trikot seines Jugendvereins zu sehen sein. Der 22-jährige Yusuf Demir kehrt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Rekordmeister Galatasaray aus Istanbul nach Wien-Hütteldorf retour. von SK Rapid Wien · Heute, 13:41 Uhr · 0 Leser

Der 22-jährige Yusuf Demir kehrt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Rekordmeister Galatasaray aus Istanbul nach Wien-Hütteldorf retour. – Foto: SK Rapid Wien

Der vierfache ÖFB-Internationale erhält einen vorerst bis Sommer 2027 laufenden Kontrakt beim SK Rapid. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Nachdem nun auch alle Formalitäten erledigt sind, freue ich mich, dass wir Yusuf Demir wieder bei uns begrüßen dürfen. Wir konnten uns bereits Ende letzter Woche mit allen Beteiligten einigen und ich bin überzeugt, dass die Rückkehr von ´Yusi´ nicht nur für uns eine gute Lösung, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Wenn ihm das gelingt, bin ich überzeugt, dass Yusuf Demir eine echte Verstärkung für uns sein wird.“





Yusuf Demir kam als Knirps im Alter von zehn Jahren vom First Vienna FC nach Hütteldorf. In der grün-weißen Nachwuchsschmiede wurde rasch das außerordentliche Talent des Offensiv-Allrounders entdeckt und dementsprechend gefördert. Im Alter von 16 Jahren, sechs Monaten und zwölf Tagen avancierte er am 14. Dezember 2019 bei einem Gastspiel in der Südstadt bereits zum jüngsten Rapid-Spieler, der seit Gründung der Bundesliga zum Einsatz kam. Insgesamt absolvierte der Wiener bis Sommer 2021 38 Pflichtspiele bei den grün-weißen Profis und konnte dabei neun Treffer erzielen und vier weitere direkt vorbereiten. Somit hatte der ältere Bruder von Furkan Demir bereits vor seinem 18. Geburtstag in vier Bewerben, nämlich in Bundesliga, ÖFB-Cup, UEFA Champions League (Qualifikation) und UEFA Europa League für Grün-Weiß ins Schwarze getroffen.



Nach einem halbjährigen Gastspiel beim FC Barcelona, bei dem er es auch auf drei Einsätze in der Gruppenphase der UEFA Champions League brachte, kehrte er vor vier Jahren als vierfacher ÖFB-Teamspieler für einige Monate zum SK Rapid retour (19 Spiele/2 Tore), ehe er Anfang September 2022 zu Galatasaray wechselte. Die Saison 2023/24 verbrachte er als Leihspieler beim FC Basel, nun endet die Zusammenarbeit zwischen Yusuf Demir und dem türkischen Hauptstadtklub ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant.



