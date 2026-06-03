SK Rapid Wien will mit Econetix grünster Verein Österreichs

Nachdem die Grün-Weißen bereits im Juli 2025 eine detaillierte Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht haben (mehr Infos und Download hier), liefert Econetix Österreichs größtem und traditionsreichstem Fußballverein ein vertiefendes Nachhaltigkeitspaket: CO2-Fußabdruck-Berechnung, eine klare Reduktions-Roadmap und Kompensation unvermeidbarer CO2-Emissionen über eigene verifizierte Klimaschutzprojekte.
Mit hunderttausenden Zuschauer*innen pro Jahr, zig Flugreisen während internationaler Wettbewerbe und komplexer Eventinfrastruktur begeistern Sportveranstaltungen die Massen, tragen jedoch augenscheinlich zu einem erhöhten CO2-Ausstoß bei. Dennoch tun Verbände und Vereine viel, um Sportevents möglichst umweltfreundlich umzusetzen. Letztendlich geht es darum, ehrlich zu sagen, was machbar ist und wo die faktischen Grenzen liegen.
Der SK Rapid geht mit Econetix genau diesen Weg: Zuerst messen, dann reduzieren wo möglich, den Rest mit verifizierten Credits kompensieren und die Ergebnisse transparent kommunizieren. Durch die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das eigene Klimaschutzprojekte entwickelt und betreibt, stellt der SK Rapid sicher, dass die Umsetzung der grün-weißen Nachhaltigkeitsstrategie auf realen Projektdaten und verifizierten Methoden basiert.
Econetix begleitet den SK Rapid entlang der gesamten Nachhaltigkeits-Wertschöpfungskette: Von der jährlichen CO2-Fußabdruck-Analyse über eine Reduktions-Roadmap mit konkreten Maßnahmen bis hin zur Kompensation unvermeidbarer Emissionen über eigene Klimaschutzprojekte. Dazu kommt die strategische Begleitung bei ESG-Reporting und der Nachhaltigkeitskommunikation.
Für Econetix reiht sich die Partnerschaft mit dem SK Rapid neben andere Partnerschaften im Sport-, Event- und Entertainmentbereich mit dem Eurovision Songcontest, Green Peak Festival, GPF Global Abu Dhabi oder den Pakistani Film Awards.
„Wir sind stolz, Österreichs größten Fußballverein als Partner zu unterstützen. Der SK Rapid nimmt mit dieser Partnerschaft eine klare Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeitsmaßnahmen im österreichischen Profifußball ein. Gemeinsam setzen wir den Standard dafür, wie professionelle Sportorganisationen ihren CO2-Fußabdruck systematisch erfassen, reduzieren und kommunizieren.“ – Jakob Zenz & Paul Nimmerfall, Geschäftsführer Econetix
„Nachhaltigkeit ist für den SK Rapid kein Randthema, sondern Teil unserer Verantwortung als populärster Sportverein des Landes. Unser Ziel ist es, eine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit im österreichischen Profifußball einzunehmen und zu zeigen, dass das Streben nach sportlichen Erfolgen, die Ausrichtung von Großveranstaltungen und Klimaverantwortung zusammengehören.“ – Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid
Econetix ist ein Carbon Asset Manager und Nachhaltigkeitsberater mit Büros in Wien, Abu Dhabi und Kampala. Das Unternehmen entwickelt weltweit Klimaschutzprojekte, vermarktet Carbon Credits für CORSIA- und Article 6-Compliance-Märkte und bietet ganzheitliche Nachhaltigkeitsberatung von der CO2-Analyse bis zur Impact-Kommunikation. Im Sport- und Entertainmentbereich arbeitet Econetix mit Kunden wie dem Eurovision Song Contest (ESC), dem Greenpeak Festival, den Pakistan Film Awards (PISA), dem GPF Global Abu Dhabi, dem Österreichischen Rundfunk (ORF) oder internationalen Sportverbänden.
Weitere Informationen unter econetix.net.