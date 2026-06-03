SK Rapid Wien will mit Econetix grünster Verein Österreichs Econetix, ein Wiener Carbon Asset Manager und Nachhaltigkeitsberater, ist neuer offizieller Nachhaltigkeits-Partner des SK Rapid. Die Partnerschaft läuft ab der aktuellen Saison bis 2030, bis dahin will der SK Rapid nicht nur am Trikot der grünste Fußballverein Österreichs sein. von SK Rapid Wien · Heute, 20:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: SK Rapid Wien

Nachdem die Grün-Weißen bereits im Juli 2025 eine detaillierte Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht haben (mehr Infos und Download hier), liefert Econetix Österreichs größtem und traditionsreichstem Fußballverein ein vertiefendes Nachhaltigkeitspaket: CO2-Fußabdruck-Berechnung, eine klare Reduktions-Roadmap und Kompensation unvermeidbarer CO2-Emissionen über eigene verifizierte Klimaschutzprojekte.

Warum das wichtig ist Mit hunderttausenden Zuschauer*innen pro Jahr, zig Flugreisen während internationaler Wettbewerbe und komplexer Eventinfrastruktur begeistern Sportveranstaltungen die Massen, tragen jedoch augenscheinlich zu einem erhöhten CO2-Ausstoß bei. Dennoch tun Verbände und Vereine viel, um Sportevents möglichst umweltfreundlich umzusetzen. Letztendlich geht es darum, ehrlich zu sagen, was machbar ist und wo die faktischen Grenzen liegen. Der SK Rapid geht mit Econetix genau diesen Weg: Zuerst messen, dann reduzieren wo möglich, den Rest mit verifizierten Credits kompensieren und die Ergebnisse transparent kommunizieren. Durch die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das eigene Klimaschutzprojekte entwickelt und betreibt, stellt der SK Rapid sicher, dass die Umsetzung der grün-weißen Nachhaltigkeitsstrategie auf realen Projektdaten und verifizierten Methoden basiert.

Was Econetix liefert Econetix begleitet den SK Rapid entlang der gesamten Nachhaltigkeits-Wertschöpfungskette: Von der jährlichen CO2-Fußabdruck-Analyse über eine Reduktions-Roadmap mit konkreten Maßnahmen bis hin zur Kompensation unvermeidbarer Emissionen über eigene Klimaschutzprojekte. Dazu kommt die strategische Begleitung bei ESG-Reporting und der Nachhaltigkeitskommunikation. Für Econetix reiht sich die Partnerschaft mit dem SK Rapid neben andere Partnerschaften im Sport-, Event- und Entertainmentbereich mit dem Eurovision Songcontest, Green Peak Festival, GPF Global Abu Dhabi oder den Pakistani Film Awards.