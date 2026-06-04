SK Rapid Wien: Vertragsverlängerung mit Ousmane Thiero

– Foto: SK Rapid | Ruschka

Der 20-Jährige kam im September 2024 nach Hütteldorf und debütierte am 29. November des gleichen Jahres für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. Mittlerweile absolvierte er bis dato saisonübergreifend bereits 25 Spiele für das Team von Cheftrainer Jürgen Kerber. Der Mittelfeldmann war zudem Teil der Youth League-Mannschaft des SK Rapid, für die er insgesamt viermal am Platz stand. Thiero bestritt außerdem bislang elf Partien für das U17-Nationalteam von Mali sowie drei Spiele für die malische U23, in denen er pro Team jeweils ein Tor erzielte.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Verlängerung: „Ousmane sorgt mit seiner Ruhe am Ball für viel Stabilität im Mittelfeld. Nicht nur deshalb freut es mich sehr, dass er uns weiterhin erhalten bleibt.“

Ousmane Thiero selbst sagt über seinen neuen Kontrakt: „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag beim SK Rapid verlängert zu haben. Ich fühle mich hier sehr wohl und will auch in Zukunft mein Bestmögliches geben, um dem Verein sportlich weiterzuhelfen.“