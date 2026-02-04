SK Rapid Wien: Rapid-Familie unterstützt Wiener Gruft Der eisige Winter hat sich in den letzten Monaten von seiner äußerst kalten Seite gezeigt. Neue Rekorde im Bereich der Minusgrade waren keine Seltenheit, umso wichtiger war daher die Fortsetzung der grün-weißen Aktion „Gemeinsam. Wärme. Spenden.“ von SK Rapid Wien · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: SK Rapid Wien

Zum bereits achten Mal rief der SK Rapid dazu auf, wärmende Sachspenden wie Jacken, Decken & Co. im Fanshop in Hütteldorf abzugeben, um Menschen in Not zu helfen. Darüber hinaus gab es auch die Möglichkeit einer persönlichen Spendenabholung durch Vereinsvertreter:innen und Spieler:innen des SK Rapid. Welche Zugkraft die grün-weiße Gemeinschaft hat, zeigten auch zahlreiche Fanklubs der Hütteldorfer, die ebenso fleißig sammelten.

Nach der mehrwöchigen Aktion wurde die enorme Menge schließlich in Person von Steffen Hofmann (Geschäftsführer SK Rapid), Daniela Bauer (Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH) und Elisabeth Overbeeke (Nachhaltigkeits- und Diversitätsmanagerin des SK Rapid) an Klaus Schwertner (Caritasdirektor) und Sabine Hanauer (Teamleiterin der Sozialarbeit, Wiener Gruft) übergeben. Steffen Hofmann, der sich auch privat oft für die Gruft engagiert, ist dankbar für die großartige Unterstützung: „Jedes Jahr bin ich gespannt, wie viele Sachspenden wir diesmal sammeln und jedes Jahr werden meine Erwartungen aufs Neue übertroffen. Es ist schön zu sehen, wie sich unsere Rapid-Familie für den guten Zweck engagiert und Menschen hilft, denen es nicht so gut geht. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des SK Rapid bei allen bedanken, die an unserer Aktion teilgenommen haben!“

Sabine Hanauer der Wiener Gruft ergänzt: „Die Aktion ‚Gemeinsam. Wärme. Spenden.‘ ist für uns mittlerweile eine unverzichtbare Stütze geworden. Die gesammelten Sachspenden kommen genau dort an, wo sie am dringendsten benötigt werden – direkt bei den Menschen auf der Straße. Gerade in den harten Wintermonaten geben sie unseren Klientinnen und Klienten die nötige Ausrüstung gegen die Kälte. Ein herzliches Dankeschön an den SK Rapid und alle Fans für diese großartige Unterstützung und das gelebte soziale Engagement!“ Kleine Geste, große Wirkung