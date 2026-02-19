SK Rapid Wien: Neue Partnerschaft mit Turkish Airlines

– Foto: SK Rapid Wien

Rechtzeitig zum Start ins neue Bundesliga-Jahr freut sich der SK Rapid, einen neuen Partner an Bord begrüßen zu dürfen. Ab sofort startet eine Kooperation mit der weltbekannten Fluggesellschaft Turkish Airlines, die nun als offizieller Airline-Partner der SK Rapid GmbH fungieren wird.

Turkish Airlines wird ab dem kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hartberg (Samstag, 7. Februar ab 17:00 Uhr) bei den Matches im Allianz Stadion auf den LED-Werbebanden sowie auf Cam-Carpets neben den Toren präsent sein. Zudem wird das international bestens vernetzte Unternehmen Teil des SK Rapid Business Clubs. Profitieren wird auch die große Mitgliederfamilie des populärsten Fußballklubs des Landes, die sich auf Sonderangebote für Flugtickets in alle Welt freuen kann. In der Vorsaison war Turkish Airlines übrigens ein internationaler Erfolgsgarant für Grün-Weiß, die An- und Abreise zu den Auswärtsspielen gegen Trabzonspor (UEFA Europa League Qualifikation) und Istanbul Basaksehir (UEFA Conference League) endeten mit einem 1:0 und einem 2:1-Auswärtssieg.

Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH, freut sich auf die beginnende Kooperation und sagt: „Mit Turkish Airlines und dem SK Rapid verbinden sich nun zwei in ihren Bereichen legendäre Marken, die auf ihre jeweilige Art Wien und Europa verbinden. Unser Verein steht für die Wiener Fußballtradition, unser neuer Partner für globale Exzellenz im Luftfahrt-Business. Wien ist seit jeher ein Hub – ein Drehkreuz – und für die große österreichische grün-weiße Community ist Wien der Ausgangspunkt für Flugreisen nach Europa und darüber hinaus. Turkish Airlines ist ein idealer Partner und wir hoffen, möglichst bald auch wieder zu internationalen Auswärtsspielen unserer Teams mit Fans, Sponsoren und Medien, reisen zu können."