SK Rapid Wien: Mit neuem Trainerteam in die Vorbereitung

Im Zuge der Veranstaltung wurde auch das Betreuerteam, das von nun an im Einsatz sein wird, bekanntgegeben. Wie schon frühere Coaches kann auch Hoff Thorup auf drei Co-Trainer zählen.

Das Assistenztrainer-Team bilden künftig der 40-jährige Däne Alan Gürkan Arac, der 34-jährige Serbe Luka Pavlović sowie eine weitere Persönlichkeit, bei der es noch letzte juristische Formalitäten mit dem bisherigen Arbeitgeber zu klären gibt. Pavlović, geboren am 15. Juni 1991 und frisch gebackener Inhaber der UEFA Pro-Lizenz, war bekanntlich im vergangenen Jahr bereits zweimal bei insgesamt zwölf Pflichtspielen interimistisch als „Co“ für Grün-Weiß im Einsatz. Arac, geboren am 14. September 1985, sammelte seine ersten Trainererfahrungen im Nachwuchs von AGF Aarhus und Lyngby BK und war danach im Betreuerstab von Johannes Hoff Thorup, sowohl beim FC Nordsjælland als auch beim Norwich City Football Club. In Bälde zum Assistenten-Trio stoßen wird zudem ein weiterer Coach, mit dem der neue Cheftrainer bereits in anderer Konstellation zusammengearbeitet hat.

Neu im grün-weißen Staff ist zudem der 33-jährige Österreicher Tobias Hammerschmied. Der Sportwissenschaftlicher hat sich bereits fast fünf Jahre zuerst in der Akademie und zuletzt bei der zweiten Mannschaft bewährt und wird so wie Julian Helml (31) als Athletiktrainer tätig sein. Für die Analyse wird das deutsche Duo Linus Braun (29) und nach kurzer Pause Daniel Schmitt (31) zuständig sein. Torwarttrainer bleibt last but not least der 48-jährige Wiener Jürgen Macho, der diese Funktion seit Sommer 2019 ausübt.