SK Rapid Wien: Ismail Seydi spielt künftig in Dänemark

Seydi kam im Sommer 2023 aus der Regionalliga Ost von Mauerwerk zunächst zur zweiten Mannschaft nach Hütteldorf und absolvierte für diese 31 Partien in der dritthöchsten Spielklasse (Meister 2024) sowie in der ADMIRAL 2. Liga. Zudem kam er für Grün-Weiß auch auf acht Einsätze in der höchsten österreichischen Spielklasse.

In der Vorsaison war der flinke Außenbahnspieler an den portugiesischen Zweitligisten União Torreense verliehen und holte dort sensationell den nationalen Pokal nach einem Finalsieg über Sporting Lissabon in der Verlängerung.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer:„Ich wünsche Ismail Seydi alles Gute bei seiner neuen Karrierestation. Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass für ihn ein Wechsel in der aktuellen Situation die beste Option ist, er benötigt möglichst viel Spielzeit, die er auf seiner Position bei uns aktuell nicht bekommen könnte. Ich hoffe, dass er seinen Weg erfolgreich in Dänemark bestreiten wird und danke 'Isa' für sein Engagement in den letzten Jahren bei uns in Hütteldorf.“