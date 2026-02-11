SK Rapid Wien: Furkan Dursun wechselt in die Schweiz

Dursun , der als neunjähriger Knirps in den grün-weißen Nachwuchs kam und die Akademieteams durchlief, brachte es auf 16 Pflichtspiele bei den Profis seines Stammvereins und dazu auf 52 Partien in Regionalliga und ADMIRAL 2. Liga für die zweite Mannschaft. Für St. Pölten bestritt der siebenfache ÖFB U21-Teamspieler (ein Tor) im Herbst 18 Spiele in Liga und Cup, in denen er drei Treffer erzielen konnte. Nun folgt mit dem Wechsel zum FC Thun, einst Rapid-Gegner in der UEFA Europa League und als Aufsteiger derzeit sensationell überlegener Tabellenführer der Schweizer Super League, der nächste Karriereschritt.
Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer: „Ich möchte Furkan Dursun für seinen Einsatz in den letzten Jahren danken und verstehe seinen Wunsch, diese Chance in der höchsten Spielklasse der Schweiz wahrzunehmen. Da wir uns mit den Verantwortlichen des FC Thun über die Rahmenbedingungen des Wechsels einigen konnten, haben wir diesem Wechsel auch zugestimmt und ich möchte ´Furki´ alles Gute für seine weitere Laufbahn wünschen.“