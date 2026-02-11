SK Rapid Wien: Furkan Dursun wechselt in die Schweiz

Dursun , der als neunjähriger Knirps in den grün-weißen Nachwuchs kam und die Akademieteams durchlief, brachte es auf 16 Pflichtspiele bei den Profis seines Stammvereins und dazu auf 52 Partien in Regionalliga und ADMIRAL 2. Liga für die zweite Mannschaft. Für St. Pölten bestritt der siebenfache ÖFB U21-Teamspieler (ein Tor) im Herbst 18 Spiele in Liga und Cup, in denen er drei Treffer erzielen konnte. Nun folgt mit dem Wechsel zum FC Thun, einst Rapid-Gegner in der UEFA Europa League und als Aufsteiger derzeit sensationell überlegener Tabellenführer der Schweizer Super League, der nächste Karriereschritt.