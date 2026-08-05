SK Rapid Wien: Fokus auf grün-weiße Premiere in Tallinn Die Qualifikationsspiele zur UEFA Conference League bringen immer wieder Premieren: In der Vorsaison stand erstmals ein Duell mit einem Klub aus Montenegro (FK Dečić Tuzi) am Programm und erst vor wenigen Tagen mit einem Verein aus Andorra (FC Santa Coloma). Alle vier Begegnungen konnten gewonnen werden (2:0; 4:2; 3:1 sowie 6:2) und nun (Hinspieltermin in Tallinn am Donnerstag, 6. August ab 18:00 Uhr MESZ) gibt es das erste Mal ein europäisches Aufeinandertreffen mit einem Team aus Estland. von SK Rapid Wien · Heute, 13:41 Uhr · 0 Leser

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Im Baltikum war Grün-Weiß erst einmal im Einsatz, im Juli 2010 ging es in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League gegen den FK Sudova Marijampole aus Litauen! Der Aufstieg wurde beinahe schon im Hinspiel auf fremden Boden fixiert, Tore von Steffen Hofmann und Christopher Trimmel sicherten einen kompakten 2:0-Auswärtssieg.

Am Donnerstag heißt der Gastgeber dann Paide Linnameeskond, der diese Partie im estnischen Nationalstadion, dem „Lilleküla Staadion“ (sic!), auch bekannt als „A. Le Coq Arena“ austrägt. Die Gastgeber erwarten um die 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter zumindest 300 in Grün-Weiß. Das österreichische Nationalteam gastierte dort im November 2023 im Rahmen der erfolgreichen Qualifikation zur UEFA EURO 2024 und konnte die Begegnung mit 2:0 für sich entscheiden. Knapp fünf Jahre vorher fand im Lilleküla Stadion das UEFA Supercup-Finale statt. Damals setzte sich in einem „Derbi madrileño“ Atlético mit einem 4:2 nach Verlängerung gegen Real durch! Der grün-weiße Tross fliegt um 11:00 Uhr aus Wien-Schwechat nach Tallinn, vor Ort steht dann 24 Stunden vor der Partie das obligatorische Abschlusstraining auf dem Programm. 23 Spieler, darunter Geburtstagskind Jonas Auer (wird am Mittwoch 26 Jahre jung) sollten die Reise antreten, große Kaderveränderungen sind nicht zu erwarten, ein Update dazu gibt es spätestens rund um die offiziellen Medientermine aus Estland.