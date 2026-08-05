SK Rapid Wien: Fokus auf grün-weiße Premiere in Tallinn

Im Baltikum war Grün-Weiß erst einmal im Einsatz, im Juli 2010 ging es in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League gegen den FK Sudova Marijampole aus Litauen! Der Aufstieg wurde beinahe schon im Hinspiel auf fremden Boden fixiert, Tore von Steffen Hofmann und Christopher Trimmel sicherten einen kompakten 2:0-Auswärtssieg.
Am Donnerstag heißt der Gastgeber dann Paide Linnameeskond, der diese Partie im estnischen Nationalstadion, dem „Lilleküla Staadion“ (sic!), auch bekannt als „A. Le Coq Arena“ austrägt. Die Gastgeber erwarten um die 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter zumindest 300 in Grün-Weiß. Das österreichische Nationalteam gastierte dort im November 2023 im Rahmen der erfolgreichen Qualifikation zur UEFA EURO 2024 und konnte die Begegnung mit 2:0 für sich entscheiden. Knapp fünf Jahre vorher fand im Lilleküla Stadion das UEFA Supercup-Finale statt. Damals setzte sich in einem „Derbi madrileño“ Atlético mit einem 4:2 nach Verlängerung gegen Real durch!
Der grün-weiße Tross fliegt um 11:00 Uhr aus Wien-Schwechat nach Tallinn, vor Ort steht dann 24 Stunden vor der Partie das obligatorische Abschlusstraining auf dem Programm. 23 Spieler, darunter Geburtstagskind Jonas Auer (wird am Mittwoch 26 Jahre jung) sollten die Reise antreten, große Kaderveränderungen sind nicht zu erwarten, ein Update dazu gibt es spätestens rund um die offiziellen Medientermine aus Estland.
Coach Johannes Hoff Thorup meint im Vorfeld des Spiels gegen Paide, die sich gegen den litauischen Klub FC Hegelmann (1:1/a; 3:0/h) sowie den FK Zira aus Aserbaidschan (1:0/h; 1:1/a) in die dritte Qualifikationsrunde gespielt haben: „Wir haben unseren Gegner genau analysiert und in der letzten Runde auch live beobachtet. In ihrer Offensive müssen wir auf die Nummer 9 achten, ansonsten ist zu erwarten, dass wir auf einen sehr tief stehenden Gegner treffen, der gegen Zira, ein Team, das trotz des Ausscheidens einen starken Eindruck machte, manchmal mit einer Sechser-Kette in der Defensive agierte. Für uns hat der Europacup natürlich in mehreren Belangen eine große Priorität und wir wollen uns in Tallinn eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen“, so der 37-jährige Däne.
Das Rückspiel findet dann bereits am Mittwoch, 12. August, im Allianz Stadion statt. Aufgrund des am gleichen Tag stattfindenden UEFA Supercup-Finales (Paris St. Germain vs Aston Villa FC) in Salzburg hat der Europäische Fußballverband als spätestmögliche Ankickzeit 18:00 Uhr festgelegt. ORF 1 wird live aus Hütteldorf übertragen.