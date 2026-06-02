SK Rapid Wien: Eaden Roka verlängert bis 2029 von SK Rapid Wien · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

Markus Katzer und Eaden Roka – Foto: Rapid Wien

Erfreuliche Personalnews: Außenverteidiger Eaden Roka unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2029. Der 18-Jährige wechselte im Jahr 2019 in die grün-weiße Akademie und durchlief seither sämtliche Nachwuchsteams. In den vergangenen Jahren entwickelte er sich Schritt für Schritt weiter und war unter anderem auch Teil des erfolgreichen Rapid-Teams der UEFA Youth League Saison 2024/25. Für Rapid II absolvierte der Nachwuchsnationalspieler bislang 59 Pflichtspiele, auch in dieser Spielzeit kam er auf insgesamt 27 Einsätze. Zudem stand er bereits mehrfach im Profikader der Hütteldorfer und feierte am 21. November 2025 bei der UEFA Conference League-Auswärtspartie gegen Rakow Czestochowa sein Debüt in der ersten Mannschaft. In Sachen schulischer Ausbildung schließt der Defensivmann das fünfjährige Gymnasium am Augarten voraussichtlich im Juni mit der Matura ab.

Auch in den österreichischen Nachwuchs-Nationalteams zählt Roka seit Jahren zum Stammpersonal. Von der U15 bis zur U19 absolvierte er bislang insgesamt 42 Einsätze für die verschiedenen ÖFB-Auswahlen. Zudem wird Roka Teil des Profikaders sein und die Sommervorbereitung mit der Mannschaft absolvieren.