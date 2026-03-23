SK Rapid Wien: Daniel Mahiya bleibt Rapidler

– Foto: SK Rapid Wien

Mahiya kam im Alter von neun Jahren von der TWL Elektra-Jugend nach Hütteldorf und durchlief seither sämtliche Nachwuchsteams sowie die gesamte grün-weiße Akademie. Am 18. April 2025 folgte schließlich das Debüt für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. In der laufenden Zweitliga-Saison kam der Außenverteidiger bereits auf 17 Einsätze. Außerdem stand der 18-Jährige für diverse ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams am Feld. Sein letztes Debüt gab er Anfang September 2025 für die rot-weiß-rote U19, spielte aber zudem bereits für die U15-, U16-, U17- und U18-Auswahl Österreichs. In Sachen Ausbildung befindet sich Mahiya aktuell im Abschlussjahr des Gymnasiums am Augarten – ORG für Leistungssport (5-jährig).

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zur Verlängerung: „Daniel ist ein technisch versierter Spieler, der viele Qualitäten mitbringt. Umso mehr freut es mich, dass er sich nun entschieden hat, den Weg in Grün und Weiß weiterzugehen und bis 2028 zu verlängern.“

Daniel Mahiya selbst sagt zu seinem neuen Kontrakt: „Mit der erneuten Verlängerung meines Vertrages beim SK Rapid geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Ich möchte auch in Zukunft alles dafür geben, mich als Spieler weiterzuentwickeln und die sportlichen Ziele des Vereins zu erreichen.“