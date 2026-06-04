SK Rapid Wien: Adrian Riegel kommt nach Hütteldorf Vielversprechendes Offensivtalent für Rapid II: Adrian Riegel wechselt nach Hütteldorf und unterzeichnet einen Kontrakt bis Sommer 2029. von SK Rapid Wien · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser

Markus Katzer und Adrian Riegel – Foto: SK Rapid Wien

Der gebürtige Wiener begann seine fußballerische Laufbahn in Pressbaum, ehe er im Sommer 2020 in die U15 der AKA St. Pölten wechselte. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen bis zur U18 und machte mit seinen Leistungen regelmäßig auf sich aufmerksam. Im Sommer 2024 folgte schließlich der Schritt ins Ausland zur U19 der TSG Hoffenheim.

Auch auf internationaler Bühne konnte der junge Offensivspieler bereits aufzeigen. Seit der U15 gehört er regelmäßig den österreichischen Nachwuchsnationalteams an und absolvierte bislang 25 Länderspiele für die rot-weiß-roten Mannschaften von der U15 bis zur U19. Dabei gelangen ihm insgesamt neun Treffer. Nun entscheidet sich Riegel für den Wechsel zum SK Rapid und wird in Zukunft das grün-weiße Trikot überstreifen.