SK Rapid Wien: Adrian Riegel kommt nach Hütteldorf

Der gebürtige Wiener begann seine fußballerische Laufbahn in Pressbaum, ehe er im Sommer 2020 in die U15 der AKA St. Pölten wechselte. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen bis zur U18 und machte mit seinen Leistungen regelmäßig auf sich aufmerksam. Im Sommer 2024 folgte schließlich der Schritt ins Ausland zur U19 der TSG Hoffenheim.
Auch auf internationaler Bühne konnte der junge Offensivspieler bereits aufzeigen. Seit der U15 gehört er regelmäßig den österreichischen Nachwuchsnationalteams an und absolvierte bislang 25 Länderspiele für die rot-weiß-roten Mannschaften von der U15 bis zur U19. Dabei gelangen ihm insgesamt neun Treffer.
Nun entscheidet sich Riegel für den Wechsel zum SK Rapid und wird in Zukunft das grün-weiße Trikot überstreifen.
Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Mit Adrian bekommen wir nicht nur ein vielversprechendes Talent, sondern auch echte Power für die offensive Außenbahn. Ich traue ihm hier sehr viel zu und bin gespannt, wie er sich bei uns entwickeln wird.“
Adrian Riegel selbst sagt über seinen Wechsel nach Hütteldorf: „Ich bin sehr glücklich, wieder in meiner Heimatstadt zu sein und zukünftig für Grün-Weiß aufzulaufen. Ich möchte mich schnellstmöglich bei Rapid II etablieren und der Mannschaft mit meinen Qualitäten sportlich weiterhelfen.“