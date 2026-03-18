SK Rapid und CTS EVENTIM vereinbaren Ticketing-Partnerschaft Der SK Rapid und CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter und weltweite Nummer zwei, starten ab der Saison 2026/27 eine langfristig angelegte Zusammenarbeit im Ticketing. von SK Rapid Wien · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

Ticketing-Partnerschaft mit CTS EVENTIM: (v.l.n.r.) Jens Brämer (Managing Director, EVENTIM Sports), Daniela Bauer (GF Wirtschaft, SK Rapid), David Stockinger (Leitung Digital Business, SK Rapid) und Christoph Klingler (CEO, EVENTIM Austria). – Foto: Rapid Wien

Tickets werden künftig über den neuen SK Rapid Online-Ticketshop angeboten, der auf Basis des bewährten EVENTIM.Tixx-Systems betrieben wird und einen reibungslosen, leistungsfähigen sowie innovativen Verkauf gewährleistet. Ergänzend kann der Verkauf über die reichweitenstarke und EVENTIM-eigene Vertriebsplattform oeticket.com abgewickelt werden.

Volltreffer für Fans und Klub: Digitalisierung einer Legende „Mit der Partnerschaft mit CTS EVENTIM gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft. Die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Ticketanbieter ermöglicht es uns, das Fan-Erlebnis auf ein neues Level zu heben. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch mehr Menschen für unser Team begeistern können. CTS EVENTIM bietet uns nicht nur eine ausgezeichnete Ticketing-Lösung, sondern auch wertvolle Unterstützung im Bereich zusätzlicher digitaler Services“, unterstreicht Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft des SK Rapid. „Als führender Digitalisierungspartner des Profisports freuen wir uns sehr, mit dem SK Rapid ein echtes Powerhouse aus dem österreichischen Fußball als Partner gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir mithilfe unserer EVENTIM.Tixx-Technologie die Customer Journey auf ein neues Niveau heben – mit dem Ziel, möglichst viele Synergien zu schaffen und den Fans ein nahtloses, modernes Erlebnis zu bieten“, betont Jens Brämer, Managing Director EVENTIM Sports.

„Rapid ist einfach eine Legende und daher hat diese Kooperation natürlich eine ganz besondere Dimension. Mit unseren digitalen Lösungen werden wir alles dazu beitragen, um die gesamte Fan Journey nicht nur einfach zu gestalten, sondern sie für die Besucherinnen und Besucher zu ihrem persönlichen Erlebnis zu machen. Ab heute gilt somit auch für uns: Gemeinsam mit Rapid kämpfen und siegen!“, so Christoph Klingler, CEO von eventim Austria. Anstoß für neue Vorteile Die Kooperation bietet dem Klub und den Fans zahlreiche Vorteile: Durch offene Schnittstellen können bestehende Rapid-Services problemlos integriert werden, um noch direkter mit Fans zu kommunizieren. Hinzu kommen mehr Flexibilität und eine optimierte User Experience auf allen Endgeräten. Nicht zuletzt profitiert der SK Rapid von der über 25-jährigen Ticketing-Expertise von CTS EVENTIM aus der Zusammenarbeit mit zahlreichen führenden Fußballklubs vergleichbarer Größenordnung im gesamten DACH-Raum. Auf diese Weise fließen erprobte Best Practices und skalierbare Lösungen in das Projekt ein.