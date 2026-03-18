SK Rapid und CTS EVENTIM vereinbaren Ticketing-Partnerschaft

Tickets werden künftig über den neuen SK Rapid Online-Ticketshop angeboten, der auf Basis des bewährten EVENTIM.Tixx-Systems betrieben wird und einen reibungslosen, leistungsfähigen sowie innovativen Verkauf gewährleistet. Ergänzend kann der Verkauf über die reichweitenstarke und EVENTIM-eigene Vertriebsplattform oeticket.com abgewickelt werden.
„Mit der Partnerschaft mit CTS EVENTIM gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft. Die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Ticketanbieter ermöglicht es uns, das Fan-Erlebnis auf ein neues Level zu heben. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch mehr Menschen für unser Team begeistern können. CTS EVENTIM bietet uns nicht nur eine ausgezeichnete Ticketing-Lösung, sondern auch wertvolle Unterstützung im Bereich zusätzlicher digitaler Services“, unterstreicht Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft des SK Rapid.
„Als führender Digitalisierungspartner des Profisports freuen wir uns sehr, mit dem SK Rapid ein echtes Powerhouse aus dem österreichischen Fußball als Partner gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir mithilfe unserer EVENTIM.Tixx-Technologie die Customer Journey auf ein neues Niveau heben – mit dem Ziel, möglichst viele Synergien zu schaffen und den Fans ein nahtloses, modernes Erlebnis zu bieten“, betont Jens Brämer, Managing Director EVENTIM Sports.
„Rapid ist einfach eine Legende und daher hat diese Kooperation natürlich eine ganz besondere Dimension. Mit unseren digitalen Lösungen werden wir alles dazu beitragen, um die gesamte Fan Journey nicht nur einfach zu gestalten, sondern sie für die Besucherinnen und Besucher zu ihrem persönlichen Erlebnis zu machen. Ab heute gilt somit auch für uns: Gemeinsam mit Rapid kämpfen und siegen!“, so Christoph Klingler, CEO von eventim Austria.
Die Kooperation bietet dem Klub und den Fans zahlreiche Vorteile: Durch offene Schnittstellen können bestehende Rapid-Services problemlos integriert werden, um noch direkter mit Fans zu kommunizieren. Hinzu kommen mehr Flexibilität und eine optimierte User Experience auf allen Endgeräten. Nicht zuletzt profitiert der SK Rapid von der über 25-jährigen Ticketing-Expertise von CTS EVENTIM aus der Zusammenarbeit mit zahlreichen führenden Fußballklubs vergleichbarer Größenordnung im gesamten DACH-Raum. Auf diese Weise fließen erprobte Best Practices und skalierbare Lösungen in das Projekt ein.
Fans erhalten künftig mehr Informationen direkt im Ticketshop und können dank digitaler Prozesse Tickets einfacher nutzen und – im Rahmen der vom Klub festgelegten Regeln – auch komfortabel weitergeben.
CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – online, mobil und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro.
Als der bedeutendste SaaS-Anbieter im Ticketing, Merchandising und CRM bietet CTS EVENTIM seinen Partnern mit EVENTIM.Tixx modernste Technologie: eine cloudbasierte Product Suite, große und skalierende IT-Systemarchitektur, Standard API zur Integration in die vereinseigene IT-Landschaft und höchste Daten- und Ausfallsicherheit durch selbst gehostete Server. Die EVENTIM.Tixx Product Suite setzt sich aus verschiedenen Soft- und Hardwareprodukten sowie umfangreichen Services zusammen. Dabei profitieret der Digitalisierungspartner von einer über 20-jährigen Erfahrung in der Sport-, Festival- und Eventbranche. Derzeit vertrauen der EVENTIM.Tixx Product Suite über 180 Clubs, Veranstalter und Arenen. Weitere Informationen auf https://corporate.eventim.de.