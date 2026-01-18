 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines

SK Rapid U17 holt Turniersieg bei Wiesbadener Liliencup.

Bereits in der Gruppenphase präsentierten sich die Jung-Rapidler spielfreudig und torhungrig. Mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 16:5 aus fünf Spielen holte sich das Team den ungefährdeten ersten Platz – einen Punkt vor dem späteren Finalgegner FC Kaiserslautern.

Im Halbfinale wartete mit dem 1. FC Heidenheim der Zweite der Gruppe A. Auch hier setzten sich die Grün-Weißen durch, das Goldtor zum Aufstieg erzielte Edin Jakupi.

Im Endspiel gegen den FC Kaiserslautern – im Semifinale Sieger gegen Titelverteidiger 1. FSV Mainz 05 – folgte schließlich die Krönung. Mit einem überragenden 6:1-Erfolg fixierten die Grün-Weißen den Turniersieg. Danko Filipovic schnürte dabei einen Doppelpack, Edin Jakupi, Stefan Petrovic, Leon Baresic und Dariusz Dolhun trafen jeweils ein Mal. Damit durfte sich das Team um das Trainertrio Florian Forster, Rainer Hannbeck und Daniel Kogler verdient über den Turniersieg beim Wiesbadener Liliencup 2026 freuen.

Über eine individuelle Auszeichnung konnte sich Philip Hedl, Bruder von Niklas Hedl, freuen. Er wurde als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet.

Kader SK Rapid U17

Leon Baresic, Dariusz Dolhun, Lucas Szomolányi, Danko Filipovic, Philip Hedl, Edin Jakupi, Stefan Petrovic, Lukas Posch, Frederic Sadat-Gouché, Adrian Stankovic, Luca Walouch, Briken Zendeli

Teilnehmende Mannschaften

SK Rapid, Eintracht Frankfurt, Spvgg. Sonnenberg, 1. FC Heidenheim, 1. FC Kaiserslautern, 1. FSV Mainz 05, FC St. Pauli, Feyenoord Rotterdam, SV Wehen Wiesbaden, SV Werder Bremen, FC Schalke 04, FC Augsburg

