SK Rapid tritt dem Bündnis Chancenreich bei

– Foto: SK Rapid Wien

Inklusion ist für den Rekordmeister weit mehr als ein Bekenntnis. Seit vielen Jahren wird dies aktiv gelebt. Ein besonderes Herzstück des Engagements ist das SK Rapid Special Needs Team, das 2014 als Pionierprojekt gegründet wurde und Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bietet, ihre Leidenschaft für den Fußball beim SK Rapid auszuleben. Was damals begann, hat weit über die Wiener Stadtgrenzen hinaus Wirkung entfaltet und wichtige Impulse für mehr Inklusion im Fußball gesetzt.

Doch Inklusion endet nicht am Spielfeldrand. Auch innerhalb der Organisation arbeiten Menschen mit Behinderung als geschätzte Kolleginnen und Kollegen – Florian Müller und Elias Leisch (zu sehen am Bild) bereichern beispielsweise tagtäglich den grün-weißen Arbeitsalltag im Körner Trainingszentrum powered by VARTA. Die beiden – übrigens selbst begeisterte Kicker im grün-weißen Special Needs Team – liefern täglich den Beweis, wie wertvoll Vielfalt ist und welchen Beitrag ein inklusives Arbeitsumfeld für alle Beteiligten leistet.

Alle Verantwortlichen beim SK Rapid sind überzeugt: Selbstständige Arbeit und ein eigenes Einkommen schaffen Perspektiven, stärken die Selbstbestimmung und ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe. Genau deshalb möchte der SK Rapid gemeinsam mit „Chancenreich" darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Rolle von Unternehmen ist. Noch immer sind nur rund 15 Prozent der Menschen mit Behinderung in Österreich in regulären Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Das zeigt, wie viel Potenzial noch ungenutzt bleibt und wie viel es noch zu tun gibt.