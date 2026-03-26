SK Rapid MediaInfo: Testspielerfolg über Neusiedl

Am Nordufer des Neusiedler Sees setzte sich die Elf von Cheftrainer Johannes Hoff Thorup vor rund 1.100 Zuseher*innen mit einem 4:3 durch. Lorenz Szladits, Ercan Kara mit einem Doppelpack und Daris Djezic erzielten dabei die Treffer für Grün-Weiß.
SC Neusiedl am See – SK Rapid 3:4 (1:2)
Testspiel | Sportplatz Neusiedl am See
Tore: 0:1 Szladits (23.), 1:1 Demitra (31.), 1:2 Kara (37.), 2:2 Strommer (69.), 2:3 Kara (75.), 3:3 Missi Tomp (83.), 3:4 Djezic (90.)
Rapid-11: Gartler; Demir (90. Ertl), Brunnhofer (56. Muharemovic), Ahoussou, Yeboah (56. Horn), Auer (74. Stehrer); Haidara (90. Djezic), Szladits, Seidl (46. Badarneh) (90. Kolp)), Tilio (38. Dahl)(74. Weimann)); Kara