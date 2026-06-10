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SK Rapid: KA-EX® ab sofort offizieller Recovery-Partner des SK Rapid
In der grün-weißen Geschäftsstelle laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison 2026/27 auf Hochtouren. Der SK Rapid freut sich daher, mit KA-EX® einen neuen Partner im Bereich Regeneration an seiner Seite begrüßen zu dürfen. Die Schweizer Marke für Nahrungsergänzungsmittel KA-EX® ist ab sofort offizieller Recovery-Partner der Profimannschaft der Hütteldorfer rund um Kapitän Matthias Seidl.
von SK Rapid Wien · Heute, 21:24 Uhr · 0 Leser
Daniela Bauer (GF Wirtschaft, SK Rapid) und Mike Niederreiter (Commercial Director, KA-EX®) beim gemeinsamen Fototermin im Allianz Stadion. – Foto: SK Rapid | Widner
Die Produkte sollen nach intensiver Belastung dazu beitragen, das Energielevel und die kognitiven Funktionen der Spieler zu unterstützen und gleichzeitig die muskuläre Regeneration gezielt zu fördern.
Professionelle Leistungsoptimierung auf Schweizer Art
„Wir freuen uns sehr, mit KA-EX® einen erfahrenen Profi im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel in der Rapid-Familie begrüßen zu dürfen. Das Ziel der Partnerschaft ist es, die Regenerationsprozesse unserer Spieler effektiv zu unterstützen und bestmögliche Erholung nach intensiven Belastungen zu fördern“, sagt Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH, zur Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen.
„Mit dem SK Rapid verbindet uns der gemeinsame Anspruch an Leistung, Regeneration und professionelle Betreuung auf höchstem Niveau. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und darauf, die Spieler mit unseren Produkten optimal in ihrer Erholung und Performance zu unterstützen“, ergänzt der gebürtige Österreicher & Commercial Director von KA-EX®, Mike Niederreiter, abschließend.