SK Fichtenberg steht sich selbst im Weg

Unter der Leitung von Trainer Andreas Leins blieben sich die SKF-Damen ihrem Spielstil zur Vorwoche treu, kassierten wieder eine deutliche Pleite und schlagen sich am Ende selbst. Ersatzgeschwächt, aber vor den Gäste von der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach aus des Hardtwald liegend, hatten die Damen vom Viechberg nichts zu lachen. Individuelle Fehler in den eigenen Reihen nutzen konsequente Kleinaspacherinnen und zogen bereits früh auf 0:3 davon. Leonie Baumgart (1.), Nicole Schmidt (7.) sowie Sina Buchal (11.) bestraften passive Gastgeberinnen. Fichtenberg blieb völlig harmlos im Spiel nach Vorne, Offensivaktionen suchte man vergebens und es blieb bis zur Pause bei der verdienten Gästeführung. Auch im zweiten Durchgang setzten die Damen vom Viechberg wenig Akzente und Torchancen blieben Mangelware. Wie es besser geht, zeigten torhungrige Gäste durch Jasmin Kaumeyer (52.) sowie Luisa Gold (54.), die das Ergebnis auf 0:5 stellten. In der Tabelle verharrt die Leins-Elf auf Tabellenplatz 6, dicht gefolgt von den Gäste aus Kleinaspach verliert man den Anschluss an die obere Regionen. Bereits am Samstag, 19. November erwartet man den Vierten der Tabelle aus dem Stuttgarter Stadtbezirk Weilimdorf. Mit einem Dreier könnte man einen Sprung nach Vorne machen. Anpfiff: 14:30 Uhr - von Stefan Rauch