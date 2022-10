SK Fichtenberg entscheidet auch das nächste Punktspiel für sich

Am Sonntag reisten die Fichtenberger Damen erneut im Flex-Modus nach Stuttgart-West.



Um den im Vorfeld geäußerten Wünschen des Trainergespanns Andreas und Dennis Leins, den Heimweg mit 3 Punkten im Gepäck anzutreten, gerecht zu werden, setzten die Fichtenberger Damen ihre Gegnerinnen bereits in den ersten Minuten reichlich unter Druck. Und auch wenn man schon ab der ersten Minute einige Chancen liegen ließ, so wartete man dennoch nicht lange auf den ersten Treffer. Per Zuspiel durch Viona Wagner ließ Lea Schäfer die gegnerische Torhüterin leer ausgehen und traf in der 12. Minute zum 0:1. Nach Schäfer‘s Treffer entgingen keine zehn Minuten, ehe Melissa Weller den Spielstand direkt auf 0:2 ausbaute. (19.). Mit immer stärkerem Pressing nach vorne konnte sich schlussendlich auch Viona Wagner in der 29. Minute durchsetzen und nagelte den Ball ins gegnerische Gehäuse. Und einige Sekunden vor dem Pfiff in die Halbzeitpause tat erneut SKF Torjägerin Weller das, was eine Torjägerin eben tut. Sie erhöhte den Spielstand auf 0:4 und kletterte gleichzeitig mit ihrem insgesamt siebten Treffer in vier Spielen auf Rang eins der Torjägerliste. Mit frischem Wind auf dem Kunstrasenplatz ließen es die Viechberg Damen dann im zweiten Durchgang etwas langsamer angehen und auch die extra angereisten Zuschauer mussten sich bis zum nächsten Treffer noch etwas gedulden. Immer wieder scheiterte die Leins-Elf an der gut agierenden Stuttgarter-Torfrau, ohne die der Spielstand für die Gäste aus Fichtenberg auch höher hätte ausgebaut werden können. Für den nächsten Treffer der zweiten Partie fühlte sich dann erneut Wagner verantwortlich den Spielstand um ein weiteres zu erhöhen und platzierte den Ball eiskalt aus der Distanz ins gegnerische Tor (63.) Den letzten Treffer, mit ihrem ersten Saisontor, markierte Sarah Ganesch, die nach Zuruf der Seitenlinie Mut fasste und einfach mal drauf los drosch und so den Ball gekonnt über die Torhüterin ins Netz lupfte (71.). Auch Keeperin Jana Schmid musste sich nach einer einseitigen Begegnung ihrer Damen und wenig Druck aufs eigene Tor doch nochmal unter Beweis stellen und drei Minuten vor Schluss noch den 1:6 Ehrentreffer der Frauen aus Stuttgart-West hinnehmen (87.). Mit einem 1:6 Sieg klettern die Damen des Viechbergs zufriedenstellend auf Tabellenplatz zwei, auch wenn die Chancenverwertung laut Trainergespann Leins' noch effizienter hätte sein können. Daran werde man aber in den einzelnen Trainingseinheiten arbeiten und mit dem Willen und Ehrgeiz, den die Fichtenbergerinnen seit Anfang der Saison beweisen das nächste Punktspiel zielstrebig gegen SSV Zuffenhausen am kommenden Sonntag antreten, so Leins'.