Six-Pack verschärft Aulebener Abstiegssorgen

Es sah in der Anfangsphase nicht nach einem deutlichen Spielausgang aus. Denn die Aulebener hatten zuerst die beiden dicksten Gelegenheiten, versäumten selbst mit 0:2 in die Vorhand zu kommen. Stattdessen sorgte eine gelungene Brüder-Kombination der Familie Franke für die Union- Führung, Lukas mit flacher Eingabe auf Arne und es stand 1:0 (29.). Die Eisernen legten vor der Pause durch Ander- Evenson Pierre noch nach-2:0 (41.).

In Aulebens bester Phase nach Wiederanpfiff drohte die Partie zu kippen. Kevin Glieber hatte National früh auf 2:1 heran gebracht (49.). Kulminaationspunkt hätte der Elfer von Alexander Ludwig sein können, doch Union–Keeper Damiaan Zamiar hielt reaktionsschnell die knappe Führung fest (60.). Dann hatte Unions Mittelfeldantreiber Lukas Franke seinen großen Auftritt. Binnen 120 Sekunden gab er den Gästen den Rest- Doppelpack zum 4:1 (71./73.). Das ließ bei den aufopferungsvoll kämpfenden Jungs von Trainer Enrico Leifheit die Köpfe sinken. Die Folge waren noch die beiden Union Treffer von Maximilian Hottop und abschließend von Christoph Stein-6:1 (77./81.). Für Spielertrainer Toni Jurascheck war es ein besonderes Match. Er agierte in der ersten Hälfte selbst auf dem Spielfeld und wurde durch seinen „persönlichen Fanclub“, seinem Heimatverein SV Germania Heringen lautstark unterstützt. „Es war nicht alles Gold was wir angeboten haben. Die Truppe hat sich nach den Nadelstichen der Gäste die Pausenführung erarbeitet. Die zehn Minuten nach dem Anschlusstreffer waren nicht gut, Damians Parade war der Wachmacher für uns und die letzte halbe Stunde sind wir dominant und konzentriert aufgetreten“, analysierte Jurascheck. „Wir müssen in der Zukunft daran arbeiten, weniger Gegentore zu kassieren“, blickte er voraus.