Sivevskis Sahnetor bringt Ratingens U23 auf die Siegerstraße

Konstantin Sivevski traf aus 35 Metern. – Foto: Jan Schirrweit

Gleich nach dem Abpfiff suchte Konstantin Sivevski seinen Vater Borce auf. Mit ihm, der ebenfalls früher das blau-gelbe Trikot viele Jahre getragen hat, wollte der Defensiv-Fußballer der U23 von Ratingen 04/19 als Erstem den enorm wichtigen 3:0-Heimsieg über das Bezirksliga-Kellerkind VdS Nievenheim teilen.

Ein schon persönlicher Sieg für den 20 Jahre alten Studenten, denn er allein war es, der kurz nach dem Wechsel den Erfolg einleitete. Es lief bis dahin längst nicht nach Wunsch für seine Ratinger, es stand 0:0. Dann nahm Sivevski einen Pass geschickt auf, 35 Meter Torentfernung, und nun zirkelte er mit unglaublicher Wucht den Ball in den Nievenheimer Winkel (51. Minute). 1:0 damit für die Gastgeber, die sich nun endlich eine Überlegenheit erkämpften.

Zuletzt mit der A-Jugend gelungen

„Früher ist mir so etwas einmal mit der Ratinger A-Jugend gelungen“, erzählte der Torschütze. Dadurch weiß man bei der U23 sicherlich, wie hart Sivevski schießen kann. Jedenfalls blieben die Punkte am Götschenbeck, und niemand spricht dort mehr vom Abstieg. So sah es auch der Boss Jens Stieghorst: „Das sind bei uns alles ganz junge Spieler, sie haben eine glänzende Kondition. Das war ausschlaggebend für unseren klaren Heimsieg.“

Aber geschenkt wurde seinen Ratingern von den hochgradig gefährdeten Gästen nichts. Erst die beiden Treffer von Ben Gubsch, seine Saisontore fünf und sechs, in der Endphase bedeuteten den Sieg. Bester Akteur war allerdings der Schlussmann Sam Koch. Der 19-Jährige zeigte viele Paraden, eine tolle Stärke beim Herauslaufen, im Eins-gegen-Eins-Spiel und im schwer zu führenden Luftkampf.

SV Hösel macht es spannend

Michael Rueber hingegen musste erst einmal ganz tief durchatmen, als der Schiedsrichter Josif Tsivalidis aus Viersen das Bezirksliga-Heimmatch seines SV Hösel gegen das Kellerkind CfR Links endlich nach acht langen Nachspielminuten abpfiff. 3:2 (1:0) siegten seine Höseler, die füchterliche Rückrunden-Talfahrt ist damit endgültig beendet. Dazu der SVH-Boss: „Die Leistungen zuletzt waren ja nicht schlecht, schlecht waren die Ergebnisse. Uns warf das nicht aus der Bahn, wir blieben ruhig, und jetzt sehen wir den kommenden Aufgaben erheblich ruhiger entgegen.“ Nächsten Sonntag geht es zum SV Lohausen.

Vorher also gab es den ersten Dreier im neuen Jahr, und Links ist kaum noch zu retten. Nach einer Stunde sahen die Hausherren beim 2:0 durch die Treffer von Sebastian Höfig (20-Meter-Schuss in den Winkel) und Marzio Menzler, der im Gewühl traf, wie der sichere Sieger aus. Aber bald hieß es 2:2, und dann die 90. Minute: Fabian Schürings erkämpfte sich einen schon abgewehrten Ball zurück und traf per Alleingang zum 3:2. Sein neunter Saisontreffer, und wie der bejubelt wurde, kann sich jeder Fan des lokalen Fußballs denken.