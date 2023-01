Sitzplätze ausverkauft – Stehplätze verfügbar 31. Mercedes-Benz JuniorCup findet am Samstag und am Sonntag statt.

Aufgrund der Verkehrssituation gibt es vom Veranstalter einen Shuttle-Service ab der S-Bahn-Station Maichingen. Zusatzparkplätze wurden am S-Bahnhof Maichingen und am Gymnasium Unterrieden geschaffen – auch von dort fährt der Shuttle-Service zum Glaspalast.

Die Zeiten für den Glaspalast: Das Turnier der Auszubildenden beginnt am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 9:15 Uhr. Der Mercedes-Benz JuniorCup startet am Samstag um 12 Uhr (mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen Galatasaray Istanbul) und am Sonntag um 13 Uhr. Teilnehmende Mannschaften sind der VfB Stuttgart, Galatasaray Istanbul, 1. FC Köln, Manchester United, FC Augsburg, Benfica Lissabon, 1. FC Köln, Rapid Wien. Das Turnier wird an beiden Tagen nahezu komplett bei Sport1 und im livestream übertragen.