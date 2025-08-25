„Situation und Zeitpunkt unglücklich“ – Denklingen wird in allerletzter Minute geschockt

Denklingen kassiert gegen Penzberg in der Nachspielzeit das 1:1. Der FCP bleibt damit weiter ungeschlagen in der Bezirksliga Süd.
Die hell erleuchteten Sterne am Nachthimmel konnten die Laune auch nicht maßgeblich heben. Der zweite Saisonsieg in der Bezirksliga Süd war für den gastgebenden VfL Denklingen schon so gut wie perfekt. Bis tief in die Nachspielzeit lagen die Hausherren gegen den favorisierten FC Penzberg mit 1:0 in Führung. Doch mit der letzten Aktion verglühte die Hoffnung auf den dreifachen Punktgewinn wie eine Sternschnuppe. Samir Neziri besorgte tatsächlich noch den 1:1 (0:0)-Gleichstand für selten dominante und zeitweise dezimierte Gäste.
Weil sich auch die Penzberger im Vorfeld mehr versprochen hatten, bleibt beiden Mannschaften der schwache Trost, fürs Erste weiterhin als eines von drei ungeschlagenen Teams durch die Saison zu steuern. „Für die Moral ist das sicher ganz gut, aber die Unentschieden bringen uns nicht weiter“, urteilte Denklingens Spielertrainer Christoph Schmitt. Gleichwohl war der VfL-Coach so aufrichtig, um dem Unentschieden grundsätzlich zuzustimmen. „Situation und Zeitpunkt unglücklich, aber nicht unverdient“, lautete Schmitts Urteil.
Das hing im Wesentlichen mit Start- und Schlussphase der Partie zusammen. Penzberg begann druckvoller, hatte zu Beginn auch gleich zwei gute Möglichkeiten durch Sinan Grgic. Auch in der Endphase hatte die Elf von Maximilian Bauer chancenmäßig die besseren Argumente. Dominik Bacher hatte Pech mit einem Lattenschuss, bei einer weiteren dicken Gelegenheit kratzte Denklingens Tobias Ried den Schuss von Denis Grgic gerade noch von der Linie. „Uns ist etwas die Kraft ausgegangen“, räumte Schmitt ein. Zumal nach der Zeitstrafe für Ludwig Kirchbichler (86.) auch die numerische Überlegenheit des VfL dahin war. Murat Ersoy hatte sich Mitte des zweiten Abschnitts die Ampelkarte eingehandelt (66.).
Was sich zwischen diesen beiden Aktionen abspielte, war in erster Linie ein Abnutzungskampf. Der VfL präsentierte sich vor der Pause in Abwesenheit des erkrankten Torjägers Simon Ried zu ineffektiv nach Balleroberungen. Immerhin aber stand die Defensive nach rund 15 Minuten so kompakt, dass der FC kaum einmal nennenswert vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchte. Selbiges galt auch für die Phase nach Seitenwechsel, als die Gäste mehrheitlich auf lange Bälle setzten. Ein erster Fingerzeig, dass es mit dem Heimsieg etwas werden könnte, war die Aktion von Hannes Rambach, der einen Alleingang startete, dann aber von FC-Tormann Benedikt Zeisel noch abgelaufen wurde. Danach erregte Armin Sporer mit einem Lattenschuss Aufsehen.
Der Ausschluss des Penzbergers Ersoy ging dann einher mit dem Freistoß, der die 1:0-Führung für den VfL brachte. Lukas Greif schickte den Ball in den FC-Strafraum, wo ihn Peter Kinast mit dem Kopf über die Torlinie drückte (67.). Es war ausgerechnet Kinast, der gefühlte Neuzugang nach fast einjähriger Zwangspause wegen einer hartnäckigen Schambeinverletzung. „Er braucht die Spiele, um reinzukommen, macht aber wöchentlich Fortschritte“, berichtete Denklingens Spielertrainer Schmitt die Comeback-Phase des 26-Jährigen Angreifers. Torerfolge helfen da gleich noch mehr. Nach diesem Treffer wähnte sich Denklingen auf der Siegerstraße. „Das Momentum war auf unserer Seite“, so Schmitt. Dann aber schlug FC-Stürmer Neziri in der letzten Minute der Nachspielzeit eiskalt zu.