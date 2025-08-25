Fußball Saison 2025/26 Bezirksliga VfL Denklingen (in Weiß) gegen 1. FC Penzberg am 22. August 2025 Penzberg Dominik Bacher im Zweikampf mit Markus Krimshandl – Foto: Tamara Rabuser (or)

„Situation und Zeitpunkt unglücklich" – Denklingen wird in allerletzter Minute geschockt Bezirksliga Süd

Denklingen kassiert gegen Penzberg in der Nachspielzeit das 1:1. Der FCP bleibt damit weiter ungeschlagen in der Bezirksliga Süd.

Die hell erleuchteten Sterne am Nachthimmel konnten die Laune auch nicht maßgeblich heben. Der zweite Saisonsieg in der Bezirksliga Süd war für den gastgebenden VfL Denklingen schon so gut wie perfekt. Bis tief in die Nachspielzeit lagen die Hausherren gegen den favorisierten FC Penzberg mit 1:0 in Führung. Doch mit der letzten Aktion verglühte die Hoffnung auf den dreifachen Punktgewinn wie eine Sternschnuppe. Samir Neziri besorgte tatsächlich noch den 1:1 (0:0)-Gleichstand für selten dominante und zeitweise dezimierte Gäste. Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen 1. FC Penzberg FC Penzberg 1 1

Weil sich auch die Penzberger im Vorfeld mehr versprochen hatten, bleibt beiden Mannschaften der schwache Trost, fürs Erste weiterhin als eines von drei ungeschlagenen Teams durch die Saison zu steuern. „Für die Moral ist das sicher ganz gut, aber die Unentschieden bringen uns nicht weiter“, urteilte Denklingens Spielertrainer Christoph Schmitt. Gleichwohl war der VfL-Coach so aufrichtig, um dem Unentschieden grundsätzlich zuzustimmen. „Situation und Zeitpunkt unglücklich, aber nicht unverdient“, lautete Schmitts Urteil. Das hing im Wesentlichen mit Start- und Schlussphase der Partie zusammen. Penzberg begann druckvoller, hatte zu Beginn auch gleich zwei gute Möglichkeiten durch Sinan Grgic. Auch in der Endphase hatte die Elf von Maximilian Bauer chancenmäßig die besseren Argumente. Dominik Bacher hatte Pech mit einem Lattenschuss, bei einer weiteren dicken Gelegenheit kratzte Denklingens Tobias Ried den Schuss von Denis Grgic gerade noch von der Linie. „Uns ist etwas die Kraft ausgegangen“, räumte Schmitt ein. Zumal nach der Zeitstrafe für Ludwig Kirchbichler (86.) auch die numerische Überlegenheit des VfL dahin war. Murat Ersoy hatte sich Mitte des zweiten Abschnitts die Ampelkarte eingehandelt (66.).