Situation "falsch eingeschätzt": Zugang verlässt VfB Bottrop wieder

Personelle Veränderung beim VfB Bottrop. – Foto: Meiki Graff

Der VfB Bottrop sucht zum Saisonstart Ruhe und Konstanz, denn die ersten Auftritte nach dem großen Umbruch zum Juli waren alles andere als vielversprechend. Erschwerend kommt nun hinzu, dass mit Hakan Gökdemir ein wichtiger Baustein den Landesliga-Klub schon wieder verlassen hat. Er spielte nur im Pokal.

Zum Auftakt gegen Arminia Klosterhardt war der Routinier nicht im Einsatz. Bottrop verlor gegen den Aufsteiger daheim mit 0:2 - wie auch schon im Pokal beim Bezirksliga-Klub Lohausener SV. Der 33-Jährige wirkte gegen die Düsseldorfer mit, es sollte jedoch sein einziger Einsatz für den VfB in einem Pflichtspiel bleiben. Der ehemalige Jugendspieler des MSV Duisburg, der bis jetzt hauptsächlich für westfälische Klubs wie SuS Stadtlohn, den FC Gütersloh oder die SpVgg Erkenschwick aufgelaufen ist, gehört nicht mehr zum Aufgebot.

Gökdemir erklärt seinen Abschied

„Ich habe das alles etwas unterschätzt oder auch falsch eingeschätzt. Mehr möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen“, schilderte der Gladbecker dem RevierSport. Sportchef Günter Appelt ergänzte: „Es sollte nicht sein. Hakan ist ein feiner Fußballer und ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass er einen neuen Verein findet und in dieser Saison noch Spaß am Fußball hat.“