Situation "falsch eingeschätzt": Zugang verlässt VfB Bottrop wieder

Der VfB Bottrop sucht zum Saisonstart Ruhe und Konstanz, denn die ersten Auftritte nach dem großen Umbruch zum Juli waren alles andere als vielversprechend. Erschwerend kommt nun hinzu, dass mit Hakan Gökdemir ein wichtiger Baustein den Landesliga-Klub schon wieder verlassen hat. Er spielte nur im Pokal.
Zum Auftakt gegen Arminia Klosterhardt war der Routinier nicht im Einsatz. Bottrop verlor gegen den Aufsteiger daheim mit 0:2 - wie auch schon im Pokal beim Bezirksliga-Klub Lohausener SV. Der 33-Jährige wirkte gegen die Düsseldorfer mit, es sollte jedoch sein einziger Einsatz für den VfB in einem Pflichtspiel bleiben. Der ehemalige Jugendspieler des MSV Duisburg, der bis jetzt hauptsächlich für westfälische Klubs wie SuS Stadtlohn, den FC Gütersloh oder die SpVgg Erkenschwick aufgelaufen ist, gehört nicht mehr zum Aufgebot.
„Ich habe das alles etwas unterschätzt oder auch falsch eingeschätzt. Mehr möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen“, schilderte der Gladbecker dem RevierSport. Sportchef Günter Appelt ergänzte: „Es sollte nicht sein. Hakan ist ein feiner Fußballer und ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass er einen neuen Verein findet und in dieser Saison noch Spaß am Fußball hat.“
Bis zum Deadline Day am 1. September wollen die Bottroper diese Planstelle wieder besetzen, auch weitere Transfers sind nicht ausgeschlossen. Klar ist: Die Mannschaft benötigt nach diesen massiven Veränderungen im Sommer Zeit, es erwartet vermutlich auch niemand, dass der VfB in der neuen Landesliga, Gruppe 1, direkt das vordere Drittel attackiert.
Nach der Wintermeisterschaft im Vorjahr landete Bottrop in der Rückrundentabelle auf einem Abstiegsplatz. Nach dem 1. Spieltag rangiert der VfB auf Rang 15 und trifft am Freitag zunächst auf das Schlusslicht Viktoria Goch (0:5 gegen Aufsteiger Rheinland Hamborn). Im Anschluss warten mit den VSF Amern und Victoria Mennrath zwei weitere Gegner auf Augenhöhe, weshalb danach das erste nennenswerte Zwischenfazit über den neuformierten Klub gezogen werden kann.