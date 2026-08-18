 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Situation "falsch eingeschätzt": Zugang verlässt VfB Bottrop wieder

Der VfB Bottrop ist mit zwei empfindlichen Niederlagen in die Saison gestartet - und verliert auch noch einen wichtigen Zugang: Ohne Ligaspiel hat Hakan Gökdemir den Landesliga-Klub wieder verlassen.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Personelle Veränderung beim VfB Bottrop.
Personelle Veränderung beim VfB Bottrop. – Foto: Meiki Graff

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Vikt. Goch
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Arm. Kloster
Hakan Gökdemir
Hakan Gökdemir

Der VfB Bottrop sucht zum Saisonstart Ruhe und Konstanz, denn die ersten Auftritte nach dem großen Umbruch zum Juli waren alles andere als vielversprechend. Erschwerend kommt nun hinzu, dass mit Hakan Gökdemir ein wichtiger Baustein den Landesliga-Klub schon wieder verlassen hat. Er spielte nur im Pokal.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
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Zum Auftakt gegen Arminia Klosterhardt war der Routinier nicht im Einsatz. Bottrop verlor gegen den Aufsteiger daheim mit 0:2 - wie auch schon im Pokal beim Bezirksliga-Klub Lohausener SV. Der 33-Jährige wirkte gegen die Düsseldorfer mit, es sollte jedoch sein einziger Einsatz für den VfB in einem Pflichtspiel bleiben. Der ehemalige Jugendspieler des MSV Duisburg, der bis jetzt hauptsächlich für westfälische Klubs wie SuS Stadtlohn, den FC Gütersloh oder die SpVgg Erkenschwick aufgelaufen ist, gehört nicht mehr zum Aufgebot.

Gökdemir erklärt seinen Abschied

„Ich habe das alles etwas unterschätzt oder auch falsch eingeschätzt. Mehr möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen“, schilderte der Gladbecker dem RevierSport. Sportchef Günter Appelt ergänzte: „Es sollte nicht sein. Hakan ist ein feiner Fußballer und ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass er einen neuen Verein findet und in dieser Saison noch Spaß am Fußball hat.“

Bis zum Deadline Day am 1. September wollen die Bottroper diese Planstelle wieder besetzen, auch weitere Transfers sind nicht ausgeschlossen. Klar ist: Die Mannschaft benötigt nach diesen massiven Veränderungen im Sommer Zeit, es erwartet vermutlich auch niemand, dass der VfB in der neuen Landesliga, Gruppe 1, direkt das vordere Drittel attackiert.

Viktoria Goch wartet als nächster Gegner

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
20:00

Nach der Wintermeisterschaft im Vorjahr landete Bottrop in der Rückrundentabelle auf einem Abstiegsplatz. Nach dem 1. Spieltag rangiert der VfB auf Rang 15 und trifft am Freitag zunächst auf das Schlusslicht Viktoria Goch (0:5 gegen Aufsteiger Rheinland Hamborn). Im Anschluss warten mit den VSF Amern und Victoria Mennrath zwei weitere Gegner auf Augenhöhe, weshalb danach das erste nennenswerte Zwischenfazit über den neuformierten Klub gezogen werden kann.

>>> Das ist Hakan Gökdemir