Situation der Absteiger und Sportgerichtsurteil

Der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen teile wichtige Infos mit. Das sind sie:
Abstiegssituation
Nachdem sich die Abstiegssituation der überbezirklichen Staffeln in den letzten Wochen und insbesondere am letzten Wochenende für unseren Bezirk verschlechtert hat, wollen wir euch einen aktuellen Überblick geben. Die Übersicht gilt nur für den aktuellen Tabellenstand und wenn heute Saisonschluss wäre.
Zunächst der Hinweis, dass eine vollständige Beschreibung aller Staffeln von der Oberliga bis zur Kreisliga A und auch die Zuordnung der Vereine zu den jeweiligen nachgelagerten Ligen auf der Homepage vom wfv veröffentlicht ist (Spielsystem | Württembergischer Fußballverband e.V.).
Und nun zur aktuellen Situation: Aus der Oberliga werden 4 oder 5 Mannschaften absteigen; davon 2 - 4 Mannschaften in die Verbandsliga Württemberg. Dies hängt davon ab, ob sich der VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest durchsetzt und welche Platzierung der Türk SV Singen am Ende einnimmt. Die Aufstiegsspiele enden am 10.06. und damit erst 3 Tage nach dem letzten Spieltag, d.h. wir wissen möglicherweise erst zu diesem Zeitpunkt, wie die genauen Absteigerzahlen aussehen.
Fall 1: 4 Absteiger in die Verbandsliga Württemberg:
Das würde bedeuten, dass es in der Verbandsliga 2 zusätzliche Absteiger gibt. Bei dann 7 Absteigern wären es derzeit 3 Mannschaften, die der Landesliga 2 zugeordnet sind (FC Esslingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen, TSV Weilimdorf). Dies wiederum würde einen zusätzlichen (vierten) Absteiger aus der LL2 bedeuten; 3 Absteiger würden dabei in unsere Bezirksliga absteigen (TSVgg Plattenhardt, MTV Stuttgart, TV Echterdingen). Damit hätten wir 5 Absteiger aus der Bezirksliga (plus 2) und auch jeweils einen zusätzlichen Absteiger aus der 3 Kreisligen A (A1, A2: 4 und A3: 3).
Fall 2: 2 oder 3 Absteiger in die Verbandsliga:
In diesem Falle würde es aktuell verstärkten Abstieg in die Landesliga 2 geben und es wären 2 Absteiger in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Aus der Bezirksliga müssten in diesem Falle 4 Mannschaften absteigen (plus 1), während es in den Kreisligen A keinen verstärkten Abstieg geben würde.
Sonstiges
Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351326211
FC Reka Stuttgart – SV Bonlanden II
vom 17.05.2026
Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Bonlanden II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.