Situation der Absteiger und Sportgerichtsurteil Neue Infos kommen vom Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen von red/pm · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen teile wichtige Infos mit. Das sind sie:

Abstiegssituation Nachdem sich die Abstiegssituation der überbezirklichen Staffeln in den letzten Wochen und insbesondere am letzten Wochenende für unseren Bezirk verschlechtert hat, wollen wir euch einen aktuellen Überblick geben. Die Übersicht gilt nur für den aktuellen Tabellenstand und wenn heute Saisonschluss wäre.

Zunächst der Hinweis, dass eine vollständige Beschreibung aller Staffeln von der Oberliga bis zur Kreisliga A und auch die Zuordnung der Vereine zu den jeweiligen nachgelagerten Ligen auf der Homepage vom wfv veröffentlicht ist (Spielsystem | Württembergischer Fußballverband e.V.). Und nun zur aktuellen Situation: Aus der Oberliga werden 4 oder 5 Mannschaften absteigen; davon 2 - 4 Mannschaften in die Verbandsliga Württemberg. Dies hängt davon ab, ob sich der VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest durchsetzt und welche Platzierung der Türk SV Singen am Ende einnimmt. Die Aufstiegsspiele enden am 10.06. und damit erst 3 Tage nach dem letzten Spieltag, d.h. wir wissen möglicherweise erst zu diesem Zeitpunkt, wie die genauen Absteigerzahlen aussehen.