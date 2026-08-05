Sittensen vs. Horstedt: Das Urteil steht fest! von Andreas Meier · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna-Christin Kaiser

Sittensen. Das Urteil im Falle des Spielabbruchs zwischen Sittensen und Horstedt am letzten Spieltag der vergangenen Saison ist gefallen.

Laut Urteil des NFV-Kreissportgerichts vom gestrigen Dienstag wird das Spiel mit 0:5 gegen den VfL Sittensen gewertet. Die Kosten des Verfahrens hat der VfL zu tragen. In seiner Urteilsbegründung verweist das dreiköpfige Kreissportgericht um den Vorsitzenden Uwe Stengel auf den Paragraphen 37 der NFV-Spielordnung. In diesem heißt es: "Der Schiedsrichter kann ein Spiel jederzeit abbrechen, wenn ihm die Fortführung nicht mehr möglich erscheint. Zum Abbruch eines Spiels soll der Schiedsrichter aber erst dann schreiten, wenn er alle Möglichkeiten zur Fortführung des Spiels erschöpft hat."

Kurz zur Erinnerung: Der VfL hatte das Spiel gegen Horstedt am 6. Juni nach der Pause nicht mehr fortgesetzt, weil in der ersten Hälfte ein Gäste-Spieler homophobe Beleidigungen gegenüber VfL-Spielern geäußert haben soll. Die Sittenser Elf wollte mit diesem Spielabbruch ein Zeichen gegen Homophobie setzen. Nur - so heißt es weiter in der Urteilsbegründung des Kreissportgerichts: "Laut Absatz 3 ist eine Mannschaft ohne Einwilligung des Schiedsrichters nicht zum Abbruch eines Spiels berechtigt." Und: "Im vorliegenden Fall hat die Mannschaft des VfL Sittensen zweifelsohne das Spiel ohne Einwilligung des Schiedsrichters abgebrochen".