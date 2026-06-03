Sirzenicher Machtdemonstration

Beide waren sie in der knapp eine Woche zuvor zu Ende gegangenen Saison Meister in ihren jeweiligen C-Liga-Staffeln geworden. Wer sich auf ein ausgeglichenes, spannendes Duell im Finale um den Kreispokal der C-Liga und Reserveklasse gefreut hatte, wurde aber enttäuscht: Mit 5:0 (1:0) besiegte der SV Sirzenich II die SG Osburg/Thomm/Lorscheid II und sicherte sich so neben dem Cup auch die Siegprämie von 500 Euro. Die unterlegenen Hochwälder durften ihre Kasse noch mit 250 Euro aufbessern. Hinzu kam für beide Mannschaften noch der obligatorische Biergutschein des Pokal-Namenssponsors Bitburger.
Am verdienten Erfolg der Bezirksligareserve gab es nichts zu deuteln. „Selbst die Osburger haben gesagt, dass wir im Vergleich der Meister eine Klasse besser waren“, merkte Rainer Schüssler, der den SV gemeinsam mit Tim Kämmer coacht, stolz an. „Sie waren klar besser, der Ball lief gut bei ihnen, sie waren einfach schneller und haben verdient gewonnen“, erkannte auch Osburgs Coach Alexander Heckel an.
Bei aller Überlegenheit, welche die Sirzenicher vor 357 Zuschauern am Freitagabend in Könen an den Tag gelegt hatten, dauerte es aber bis zur 63. Minute, ehe nach einer Druckphase der Osburger Tim Brandscheid per Konter das vorentscheidende 2:0 erzielte. „Danach wurde es immer schwieriger für uns“, wusste Heckel.
Aleks Klodt hatte Sirzenich nach gut einer halben Stunde in Führung gebracht (31.). Bei zwei Lattenschüssen des Gegners hatte die SG indes Glück. Nach dem Seitenwechsel kam ein Pfostentreffer von Tom Kesselheim hinzu. In der Schlussviertelstunde wurde es dann noch deutlich: Goalgetter Brandscheid erhöhte auf 3:0 (76.). Johannes Schiffels markierte das 4:0 (82.). Nach der Roten Karte für Rafael Heinz wegen eines groben Foulspiels an Daniel Bick (84.) setzte Ricardo de Sousa den Schlusspunkt zum 5:0 (89.). „Er hat die ganze Saison auf das Tor hingearbeitet und nun endlich mal getroffen. Das war ein weiteres I-Tüpfelchen“, strahlte Coach Schüssler – und merkte nach der Machtdemonstration zufrieden an: „Die Tore waren alle schön herausgespielt.“
Für die Sirzenicher geht es nun als Doublesieger hoch in die B-Klasse - mit unverändertem Trainerteam, das wie gehabt Erich Laudwein als Torwartcoach und „gute Seele“ komplettiert. Moritz Fischer und Felix Schneider werden die Mannschaft ab Oktober studienbedingt verlassen. Ob Hendrik Schulz eine weitere Saison dranhängt, ist aktuell noch fraglich. Aus dem Bezirksligakader stoßen Jannik Boost, Fabio Merz und Moritz Voigt zur zweiten Mannschaft.
Trotz der Finalniederlage ziehen sie bei der Osburger Reserve ein positives Fazit. Mit Meisterschaft und Pokalfinale übertraf die Mannschaft die Erwartungen, obschon der Aufstieg verwehrt bleibt, weil die erste Mannschaft der Hochwälder bereits in der B-Klasse spielt. „Wie groß der Rückhalt in der SG ist, hat man auch durch unsere vielen Zuschauer im Finale gesehen“, unterstreicht Heckel, der über den Sommer hinaus weitermacht. Luca Michels rückt zur neuen Runde fest aus der A-Jugend hoch. Welche Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft künftig die Reserve verstärken, sei noch offen. Zumindest kürzertreten wollen der bisherige Spieler-Co-Trainer Nico Thömmes, Florian Kasel und Sebastian Otto.
SV Sirzenich II – SG Osburg II ⇥5:0 (1:0)
Sirzenich II: Ben Wagner - Stefan Eraßmy (60. Leander Berscheid), Philipp Schmitz (60. Thomas Erasmy), Daniel Bick, Niklas Schiffels, Johannes Schiffels, Moritz Fischer (61. Felix Schneider), Aleks Klodt, Tim Brandscheid (82. Ricardo de Sousa), Tom Kesselheim (72. Roman Schmitt), Hendrik Schulz.
Osburg II: Nikolas Scherf - Paul Petruch, Tristan Steinbach, Leon Kremer, Til Schmoll, Linus Ratzka (66. Florian Kasel), Lukas Schmoll (57. Simon Kronz), Pascal Marx, Nico Thömmes, Lukas Thömmes, Alexander Schabo.
Schiedsrichter: Philipp Ullrich (Riol)
Tore: 1:0 Aleks Klodt (31.), 2:0 Tim Brandscheid (63.), 3:0 Tim Brandscheid (76.), 4:0 Johannes Schiffels (82.), 5:0 Ricardo de Sousa (89.)
Rot: Rafael Heinz (84./SG Osburg II, grobes Foulspiel)