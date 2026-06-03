Sirzenicher Machtdemonstration Warum das kleine Kreispokalfinale zu einer klaren Angelegenheit wird. von Andreas Arens · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Strahlender Sieger nach einem klasse Auftritt: SV Sirzenich II. – Foto: Fußballkreis

Beide waren sie in der knapp eine Woche zuvor zu Ende gegangenen Saison Meister in ihren jeweiligen C-Liga-Staffeln geworden. Wer sich auf ein ausgeglichenes, spannendes Duell im Finale um den Kreispokal der C-Liga und Reserveklasse gefreut hatte, wurde aber enttäuscht: Mit 5:0 (1:0) besiegte der SV Sirzenich II die SG Osburg/Thomm/Lorscheid II und sicherte sich so neben dem Cup auch die Siegprämie von 500 Euro. Die unterlegenen Hochwälder durften ihre Kasse noch mit 250 Euro aufbessern. Hinzu kam für beide Mannschaften noch der obligatorische Biergutschein des Pokal-Namenssponsors Bitburger.

Am verdienten Erfolg der Bezirksligareserve gab es nichts zu deuteln. „Selbst die Osburger haben gesagt, dass wir im Vergleich der Meister eine Klasse besser waren“, merkte Rainer Schüssler, der den SV gemeinsam mit Tim Kämmer coacht, stolz an. „Sie waren klar besser, der Ball lief gut bei ihnen, sie waren einfach schneller und haben verdient gewonnen“, erkannte auch Osburgs Coach Alexander Heckel an. Bei aller Überlegenheit, welche die Sirzenicher vor 357 Zuschauern am Freitagabend in Könen an den Tag gelegt hatten, dauerte es aber bis zur 63. Minute, ehe nach einer Druckphase der Osburger Tim Brandscheid per Konter das vorentscheidende 2:0 erzielte. „Danach wurde es immer schwieriger für uns“, wusste Heckel.

Aleks Klodt hatte Sirzenich nach gut einer halben Stunde in Führung gebracht (31.). Bei zwei Lattenschüssen des Gegners hatte die SG indes Glück. Nach dem Seitenwechsel kam ein Pfostentreffer von Tom Kesselheim hinzu. In der Schlussviertelstunde wurde es dann noch deutlich: Goalgetter Brandscheid erhöhte auf 3:0 (76.). Johannes Schiffels markierte das 4:0 (82.). Nach der Roten Karte für Rafael Heinz wegen eines groben Foulspiels an Daniel Bick (84.) setzte Ricardo de Sousa den Schlusspunkt zum 5:0 (89.). „Er hat die ganze Saison auf das Tor hingearbeitet und nun endlich mal getroffen. Das war ein weiteres I-Tüpfelchen“, strahlte Coach Schüssler – und merkte nach der Machtdemonstration zufrieden an: „Die Tore waren alle schön herausgespielt.“ Für die Sirzenicher geht es nun als Doublesieger hoch in die B-Klasse - mit unverändertem Trainerteam, das wie gehabt Erich Laudwein als Torwartcoach und „gute Seele“ komplettiert. Moritz Fischer und Felix Schneider werden die Mannschaft ab Oktober studienbedingt verlassen. Ob Hendrik Schulz eine weitere Saison dranhängt, ist aktuell noch fraglich. Aus dem Bezirksligakader stoßen Jannik Boost, Fabio Merz und Moritz Voigt zur zweiten Mannschaft.