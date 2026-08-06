Sirzenich macht’s nach der Pause deutlich

Fußball vor malerischer Kulisse, aber auf stellenweise holprigem Platz: Dieses Szenario bot sich beim Weintal-Spiel gegen Sirzenich. – Foto: Andreas Arens

In der vergangenen Saison hatten sie mit der SG Saartal-Irsch bereits einen Bezirksligisten ins Schwitzen gebracht, am Ende aber doch noch klar mit 1:4 verloren. Diesmal wollte die SG Weintal-Krettnach dem klassenhöheren SV Sirzenich alles abverlangen und, wenn alles optimal läuft, vielleicht für eine Überraschung sorgen. Zwar schaffte es der gastgebende A7-Ligist, eine Hälfte lang die Null zu halten. Unterm Strich stand aber erneut eine 1:4-Pleite.

Wenn die Sirzenicher über ihre starke rechte Seite, auf der Robin Esser viel Elan entfachte, durchkamen oder nach Standards gefährlich wurden, war der gerade erst aus der A-Jugend aufgerückte SG-Torwart Moritz Marxen zur Stelle. Der 19-Jährige zeichnete sich in Eins-gegen-eins-Situationen gegen Kevin Walter (34.) und Nico Geib (41.) aus.

Auf dem stellenweise schwer zu bespielenden, durch die Dürreperiode holprigen Platz boten sich den 150 Besuchern im ersten Durchgang nur wenige nennenswerte Möglichkeiten. Die Partie war wegen des Ehrenspiels am Freitag gegen Eintracht Trier (1:8) im Gedenken an den verstorbenen Sirzenicher Trainer Elmar Klodt verlegt worden. Beide Abwehrreihen agierten überwiegend konzentriert. Gute Ballpassagen blieben indes Mangelware. Umschaltaktionen der Gastgeber aus Krettnach, Oberemmel, Wiltingen und Kommlingen versandeten so meist bereits frühzeitig.

Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es dann auch vor dem Sirzenicher Tor brenzlig: Phil Lübeck tankte sich in der 40. Minute an zwei Gegenspielern vorbei und passte klug zurück auf Maurice Mertz, dessen Abschluss aber auf der Linie geblockt wurde. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte versuchte es Lübeck mit einem Schlenzer. Dem Abschluss fehlte es jedoch an Schärfe (45.+1).

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Sirzenich die Intensität. Esser und Walter scheiterten zunächst noch knapp. Dann schloss Johannes Schiffels nach einem schönen Spielzug über Walter gekonnt ins lange Eck ab (51.).

Es brachen die entscheidenden Minuten der Begegnung an: Sirzenich wollte schnell nachlegen, vergab aber weitere Chancen. Als sich der bereits verwarnte Lucas Huwer zu einem Foul im Mittelfeld hinreißen ließ, zeigte ihm Schiedsrichter Felix Steimle Gelb-Rot – eine harte Entscheidung nicht nur aus Sicht von SG-Trainer Dominik Bosl, zumal der zur Pause ausgewechselte Sirzenicher Ben Schneider nach einer Gelben Karte „auch schon hätte vom Platz fliegen können“.

Kevin Endres, Coach der Sirzenicher

In Rückstand und in Unterzahl „wird es dann brutal schwer gegen eine Mannschaft wie Sirzenich“, wusste Bosl in seiner Analyse. Die Gäste zogen durch den Kopfballtreffer des vom künftigen Ligakonkurrenten DJK St. Matthias Trier gewechselten Kingsley Njoume Essouma nach einer Ecke von Simon Klodt auf 0:2 (62.) und dank des sehenswerten Dropkick-Treffers von Hendrik Schulz auf 0:3 davon (73.). Mithilfe der Lattenunterkante donnerte Walter den Ball zum 0:4 hinter die Torlinie (81.). Die Krettnacher Bemühungen wurden zumindest noch mit dem Ehrentreffer durch Mertz nach gefühlvollem Pass von Mattis Weber belohnt (90.).

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Trotz der klaren Pleite war SG-Coach Bosl „eigentlich stolz auf die Leistung. Die Gelb-Rote Karte war schon hart. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, müssen aus bestimmten Situationen lernen. Jetzt wollen wir im Kreispokal wieder weit kommen, um im nächsten Jahr erneut im Rheinlandpokal antreten zu dürfen.“

Sein Gegenüber Kevin Endres hatte sich bereits auf einige Gegenwehr gefasst gemacht. „Da musst du erst mal die Nerven behalten. In der ersten Hälfte haben wir nichts zugelassen und hatten selbst die eine oder andere Chance, ohne richtig zwingend zu werden. Der Führungstreffer bot uns Räume, die wir dann gut bespielt haben. Im Endeffekt war der Sieg vielleicht um ein Tor zu hoch, aber in jedem Fall verdient.“

In der zweiten Rheinlandpokalrunde geht es für die Sirzenicher nun voraussichtlich am Mittwoch, 26. August, 19.30 Uhr, gegen den klassenhöheren Rheinlandligisten SG Schneifel weiter.

SG Weintal Krettnach – SV Sirzenich 1:4 (0:0)

Krettnach: Moritz Marxen – Johannes Thelen, Matthias Kugel (78. Mattis Weber), Matthias Nadler (68. Julien Messerschmidt), Niklas Steffes (70. David Reuter), Eric Henter (68. Theo Faber), Carsten Schu, Phil Lübeck, Maurice Mertz, Marc Steffes, Lucas Huwer.

Sirzenich: Elias Kesten – Simon Klodt, Ben Schneider (46. Ibrahim Almoussa), Tim Richertz (79. Kilian Düpre), Tim Laudwein, Nico Geib, Johannes Schiffels, Kingsley Njoume Essouma (63. Hendrik Schulz), Kevin Walter, Philipp Brost (68. Fabio Merz), Robin Esser (70. Lennard Hild).

Schiedsrichter: Felix Steimle (Hermeskeil).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Johannes Schiffels (51.), 0:2 Kingsley Njoume Essouma (62.), 0:3 Hendrik Schulz (73.), 0:4 Kevin Walter (81.), 1:4 Maurice Mertz (90.).

Gelb-Rot: Lucas Huwer (60./SG Weintal Krettnach).