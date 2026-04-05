Sippel bleibt Borussia erhalten - auch als Torwarttrainer Tobias Sippel hat einen neuen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben. Er wird Jugend-Torwarttrainer – und wird zugleich der Profimannschaft erhalten bleiben. Was der Keeper selbst und Manager Rouven Schröder zu dieser Lösung sagen.rnrn von RP / Grulke & Kellermann · Gestern, 09:00 Uhr · 0 Leser

Tobias Sippel ist auch Torwarttrainer. – Foto: Sascha Hohnen

Am vorvergangenen Donnerstagabend stand Tobias Sippel plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Der 38-Jährige hütete das Gladbacher Tor im Testspiel der Profis beim Drittliga-Spitzenteam VfL Osnabrück, doch nach gut einer halben Stunde verletzte sich der Routinier bei einer Rettungsaktion und humpelte vom Spielfeld.

Eine Diagnose, wie schwer sich Sippel dabei verletzt hat, stand bis zum Montagmittag noch aus. Doch war ab diesem Zeitpunkt zumindest klar, dass es nicht der letzte Auftritt des Ersatztorwarts im Gladbacher Trikot gewesen sein muss. Denn wie der Verein bekannt gab, hat Sippel nun nicht nur einen Vertrag in neuer Funktion als Jugend-Torwarttrainer unterschrieben, sondern er bleibt der Profimannschaft auch als Back-Up-Torwart zur Verfügung stehen.

„Tobi ist als Charakter, aber auch nach wie vor auch als Torwart auf und neben dem Platz ein echter Gewinn für unseren Kader und unsere Kabine“, wird Sportchef Rouven Schröder in der Mitteilung des Klubs zitiert. Schröder: „Lösung, von der beide Seiten profitieren“ Sippel habe schon in der vergangenen Saison erste Schritte im Trainerbereich gemacht, „und er wird dies in der neuen Saison auch verstärkt tun, um sich auf die Zeit nach der Karriere vorzubereiten. Es ist eine gute Lösung für einen verdienten Borussen, von der beide Seiten profitieren“, fügte Schröder hinzu.