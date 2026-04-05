Sippel bleibt Borussia erhalten - auch als Torwarttrainer

Am vorvergangenen Donnerstagabend stand Tobias Sippel plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Der 38-Jährige hütete das Gladbacher Tor im Testspiel der Profis beim Drittliga-Spitzenteam VfL Osnabrück, doch nach gut einer halben Stunde verletzte sich der Routinier bei einer Rettungsaktion und humpelte vom Spielfeld.
Eine Diagnose, wie schwer sich Sippel dabei verletzt hat, stand bis zum Montagmittag noch aus. Doch war ab diesem Zeitpunkt zumindest klar, dass es nicht der letzte Auftritt des Ersatztorwarts im Gladbacher Trikot gewesen sein muss.
Denn wie der Verein bekannt gab, hat Sippel nun nicht nur einen Vertrag in neuer Funktion als Jugend-Torwarttrainer unterschrieben, sondern er bleibt der Profimannschaft auch als Back-Up-Torwart zur Verfügung stehen.
„Tobi ist als Charakter, aber auch nach wie vor auch als Torwart auf und neben dem Platz ein echter Gewinn für unseren Kader und unsere Kabine“, wird Sportchef Rouven Schröder in der Mitteilung des Klubs zitiert.
Sippel habe schon in der vergangenen Saison erste Schritte im Trainerbereich gemacht, „und er wird dies in der neuen Saison auch verstärkt tun, um sich auf die Zeit nach der Karriere vorzubereiten. Es ist eine gute Lösung für einen verdienten Borussen, von der beide Seiten profitieren“, fügte Schröder hinzu.
Sippel wechselte im Sommer 2015 vom 1. FC Kaiserslautern zur Borussia und fungierte über Jahre als verlässliche Nummer zwei hinter dem unumstrittenen Stammtorwart Yann Sommer. In den vergangenen elf Jahren bestritt der Keeper 26 Pflichtspiele für Gladbachs Profis, zum bislang letzten Mal stand er im Februar 2025, als er nach einer Roten Karte gegen Jonas Omlin im Heimspiel gegen den FC Augsburg eingewechselt wurde und beim 0:3 noch dreimal hinter sich greifen musste.
„Ich bin seit mittlerweile elf Jahren hier bei Borussia und insgesamt seit 20 Jahren im Profigeschäft. Ich fühle mich immer noch fit und glaube, dass ich meine Erfahrungen sowohl mit den jüngeren Keepern im Lizenzteam, aber auch mit unseren Talenten im Fohlenstall teilen kann. Ich freue mich auf das, was kommt und danke Borussia für die Möglichkeit, die mir hier gegeben wird“, sagte Sippel nach seiner Vertragsunterschrift. Ab kommenden Sommer wird er ein neues Kapitel aufschlagen – und trotzdem Teil der Profimannschaft bleiben.