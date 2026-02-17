Sipic trifft bei Debüt – Eintracht trotz Überlegenheit ohne Punkte

– Foto: Horst Vogler

Die U23 von Eintracht Braunschweig ist mit einer Heimniederlage in die Restrunde der Oberliga Niedersachsen gestartet. Gegen den Heeslinger SC unterlag die Mannschaft von Interimstrainer Ken Reichel mit 1:2 (0:1), obwohl sie über weite Strecken spielerische Vorteile verbuchte.

Nach Einschätzung des Trainers war seine Mannschaft über 90 Minuten hinweg tonangebend. „Von der Spielanlage und der Qualität auf dem Platz waren wir die klar bessere Mannschaft.“ Heeslingen verteidigte kompakt, die Eintracht erspielte sich Feldvorteile, agierte im letzten Drittel jedoch nicht mit der nötigen Geduld. „Es hat uns die letzte Geduld gefehlt, uns den Gegner zurechtzulegen.“

„Ergebnistechnisch war es kein guter Auftakt“, sagte Reichel nach Abpfiff. Die schwierigen Bedingungen der Wintervorbereitung wollte er dabei nicht als Erklärung gelten lassen: „Die Bedingungen für die Wintervorbereitung waren nicht ideal, aber das Problem hatten alle Oberliga-Mannschaften, das darf und kann keine Ausrede sein.“

Ein individueller Fehler führte schließlich zum 0:1-Rückstand. In der Folge erhöhte die Eintracht den Druck und kam zu einer Drangphase, verpasste jedoch den Ausgleich. Kurz nach der Pause nutzten die Gäste ihre dritte Möglichkeit und erhöhten per Foulelfmeter auf 0:2. „Heeslingen geht so mit der dritten Chance 2:0 in Führung“, so Reichel.

Die Antwort der Braunschweiger ließ nicht lange auf sich warten. Adem Sipic verkürzte auf 1:2 und sorgte für neue Hoffnung. „Mit Wut im Bauch machen wir den Anschlusstreffer. Danach war es ein Spiel nur auf ein Tor“, erklärte Reichel. Trotz zahlreicher Offensivaktionen blieb der Ausgleich jedoch aus. „Das Spiel haben wir nicht aufgrund unserer Leistung verloren, sondern weil wir individuelle Fehler gemacht haben. Die wurden eiskalt bestraft.“

Mit Sipic gab es dennoch eine positive Personalie. Der Angreifer feierte sein Oberliga-Debüt und überzeugte mit Engagement und Torgefahr. „Adem bringt nochmal eine andere Qualität in unseren Angriff. Er hat ein sehr engagiertes Spiel gemacht, auch wenn noch nicht alles gepasst hat. Er ist noch nicht lange dabei und wir werden ihn auf einem richtig guten Weg begleiten. Wir hoffen, dass er noch einige Tore mehr für uns schießt“, sagte Reichel.

Nach 18 Spieltagen steht die Eintracht mit 18 Punkten auf Tabellenplatz zwölf und befindet sich weiterhin im unteren Tabellendrittel.

Eintracht Braunschweig II – Heeslinger SC 1:2

Eintracht Braunschweig II: Andrej Schlothauer, Raffael Ziegele, Ömer Sever (92. Ole Matthias), Gunnar Niemann (85. Mason Grumbach), Leonard Laatsch, Jona Renner, Matteo Mazzone (64. Robin Placinta), Hugo Luis Afonso, Ricardo Wagner (59. Marvin Awuah), Adem Sipic - Trainer: Ken Reichel

Heeslinger SC: Jeroen Gies, Tim Marschollek, Tjade Svend Motzkus, Lennard Martens, Jarno Böntgen, Oliver Warnke, Noel Lohmann (78. Peter Bolm), Tom Trebin (88. Philipp Eggersglüß), Joel Schallschmidt, Darvin Stüve (92. Erik Köhler), Terry Becker (87. Omar Kujabi) - Trainer: Malte Bösch

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Terry Becker (12.), 0:2 Terry Becker (59. Foulelfmeter), 1:2 Adem Sipic (69.)